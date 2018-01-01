Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
Сьогодні, 03:28
У Нововолинську чоловік обікрав місцеве підприємство.
Про це пише РАДАР.
Зазначають, що інцидент трапився на території четвертої шахти.
Цікаво, що перед своїм злочином чоловік перехрестився.
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Про це пише РАДАР.
Зазначають, що інцидент трапився на території четвертої шахти.
Цікаво, що перед своїм злочином чоловік перехрестився.
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