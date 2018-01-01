Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО





Про це пише



Зазначають, що інцидент трапився на території четвертої шахти.



Цікаво, що перед своїм злочином чоловік перехрестився.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік обікрав місцеве підприємство.Про це пише РАДАР Зазначають, що інцидент трапився на території четвертої шахти.Цікаво, що перед своїм злочином чоловік перехрестився.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію