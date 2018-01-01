вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО

Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
У Нововолинську чоловік обікрав місцеве підприємство.

Про це пише РАДАР.

Зазначають, що інцидент трапився на території четвертої шахти.

Цікаво, що перед своїм злочином чоловік перехрестився.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, злочин, інцидент, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
Сьогодні, 03:28
«За що такі муки, Господи?»: різко погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині
Сьогодні, 02:10
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 01:03
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії
06 липень, 23:13
Схожі новини
На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО На Волині розшукують крадійку, яка ховається від суду. ФОТО
26 червень, 10:20
У Нововолинську чоловік обікрав будинок пенсіонерки У Нововолинську чоловік обікрав будинок пенсіонерки
05 червень, 15:48
На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО На Волині затримали крадіїв дубів. ФОТО
03 червень, 13:00
У Нововолинську волинянин серед білого дня пограбував жінку У Нововолинську волинянин серед білого дня пограбував жінку
21 травень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
Сьогодні, 03:28
 0
«За що такі муки, Господи?»: різко погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині
Сьогодні, 02:10
 0
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
7 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині влаштують фестиваль у виправній колонії
06 липень, 23:13
 0
Медіа
відео
1/8