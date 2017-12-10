В Україні немає чим знезаражувати воду





На початку наступного тижня в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежене, а в деяких населених пунктах і повністю припинене постачання питної води. Це пов'язано з тим, що її просто немає чим знезаражувати – єдиний вітчизняний виробник рідкого хлору призупинив його виробництво, - пише



Про припинення постачань та зупинення виробництва "Дніпроазот" повідомив у середині червня.



"На підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - ідеться в повідомленні "Київводоканалу".



Про ситуацію асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з постачанням хлору. 23 червня провели виїзне засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації, де були начебто досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту" щодо відновлення виробництва хлору.



"Але, на жаль, і досі "Дніпроазот" не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - зазначили у "Київводоканалі".



Представники галузі провели спільну нараду, аби вирішити питання з постачанням реагентів для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання.



"В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо.



Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання із термінового запуску виробництва, немає", - наголосили у "Київводоканалі".



Раніше голова правління "Дніпроазоту" Сергій Сідоров пояснив, що виробництво рідкого хлору призупинили вимушено.



"Що змусило нас підписати наказ про простій підприємства? Над цим питанням ми думали і робили різні варіанти розрахунків за сьогоднішньою ціною на газ, яка декларується сьогоднішніми постачальниками газу, – у нас немає можливості працювати. В цілому, підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив призвели нас до висновку, що "Дніпроазот" буде зазнавати значних збитків.



Для мінімізації витрат, для можливості знайти вихід з ситуації, що склалася, і створений такий наказ. Надалі, у міру того, як буде розвиватися кон'юнктура ринку міндобрив, ситуація на ринку газу, ми будемо ухвалювати відповідні рішення. Наказ, що вийшов, – це крайній, надзвичайний захід, це дуже важке рішення для колективу", - сказав Сідоров.



У "Дніпроазоті" розуміють усю складність ситуації із знезараженням питної води.



"Сьогодні наше підприємство є єдиним в Україні виробником хлору, який є дезінфектантом питної води. Наш хлор закуповують практично всі міськводоканали України. Крім того, ми виробляємо спектр дезінфікуючих засобів на основі хлору, в тому числі гіпохлорит натрію. І, звичайно, зупинка "Дніпроазоту" загрожує негативними наслідками в цьому плані.



Хлорне виробництво ми зупиняємо, оскільки його робота безпосередньо пов'язана з функціонуванням основних виробництв – аміаку і карбаміду, тобто неможливість роботи цих цехів тягне за собою зупинку хлорного виробництва. Сировина, що необхідна для виробництва хлору, зокрема CO2, виробляється безпосередньо цехами азотної групи", - сказав Сідоров.



Підприємство буде звертатися до різних структур, які "можуть допомогти ініціювати створення серйозної робочої групи на рівні уряду, аби розібратися в тій ситуації, що виникла зараз, і спробувати знайти вихід з глобальної проблеми, яка стосується, по суті, всієї Великої хімії України.



Промисловість, що зупиняється, – це негативний фактор, і вихід повинен бути обов'язково знайдений, у нас достатньо сфер, здатних вплинути на ситуацію, намітити заходи, що забезпечують позитивні результати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український виробник рідкого хлору призупинив виробництво.На початку наступного тижня в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежене, а в деяких населених пунктах і повністю припинене постачання питної води. Це пов'язано з тим, що її просто немає чим знезаражувати – єдиний вітчизняний виробник рідкого хлору призупинив його виробництво, - пише ТСН Про припинення постачань та зупинення виробництва "Дніпроазот" повідомив у середині червня."На підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - ідеться в повідомленні "Київводоканалу".Про ситуацію асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з постачанням хлору. 23 червня провели виїзне засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації, де були начебто досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту" щодо відновлення виробництва хлору."Але, на жаль, і досі "Дніпроазот" не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - зазначили у "Київводоканалі".Представники галузі провели спільну нараду, аби вирішити питання з постачанням реагентів для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання."В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо.Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання із термінового запуску виробництва, немає", - наголосили у "Київводоканалі".Раніше голова правління "Дніпроазоту"пояснив, що виробництво рідкого хлору призупинили вимушено."Що змусило нас підписати наказ про простій підприємства? Над цим питанням ми думали і робили різні варіанти розрахунків за сьогоднішньою ціною на газ, яка декларується сьогоднішніми постачальниками газу, – у нас немає можливості працювати. В цілому, підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив призвели нас до висновку, що "Дніпроазот" буде зазнавати значних збитків.Для мінімізації витрат, для можливості знайти вихід з ситуації, що склалася, і створений такий наказ. Надалі, у міру того, як буде розвиватися кон'юнктура ринку міндобрив, ситуація на ринку газу, ми будемо ухвалювати відповідні рішення. Наказ, що вийшов, – це крайній, надзвичайний захід, це дуже важке рішення для колективу", - сказав Сідоров.У "Дніпроазоті" розуміють усю складність ситуації із знезараженням питної води."Сьогодні наше підприємство є єдиним в Україні виробником хлору, який є дезінфектантом питної води. Наш хлор закуповують практично всі міськводоканали України. Крім того, ми виробляємо спектр дезінфікуючих засобів на основі хлору, в тому числі гіпохлорит натрію. І, звичайно, зупинка "Дніпроазоту" загрожує негативними наслідками в цьому плані.Хлорне виробництво ми зупиняємо, оскільки його робота безпосередньо пов'язана з функціонуванням основних виробництв – аміаку і карбаміду, тобто неможливість роботи цих цехів тягне за собою зупинку хлорного виробництва. Сировина, що необхідна для виробництва хлору, зокрема CO2, виробляється безпосередньо цехами азотної групи", - сказав Сідоров.Підприємство буде звертатися до різних структур, які "можуть допомогти ініціювати створення серйозної робочої групи на рівні уряду, аби розібратися в тій ситуації, що виникла зараз, і спробувати знайти вихід з глобальної проблеми, яка стосується, по суті, всієї Великої хімії України.Промисловість, що зупиняється, – це негативний фактор, і вихід повинен бути обов'язково знайдений, у нас достатньо сфер, здатних вплинути на ситуацію, намітити заходи, що забезпечують позитивні результати".

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