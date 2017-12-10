вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні немає чим знезаражувати воду

В Україні немає чим знезаражувати воду
Український виробник рідкого хлору призупинив виробництво.

На початку наступного тижня в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежене, а в деяких населених пунктах і повністю припинене постачання питної води. Це пов'язано з тим, що її просто немає чим знезаражувати – єдиний вітчизняний виробник рідкого хлору призупинив його виробництво, - пише ТСН.

Про припинення постачань та зупинення виробництва "Дніпроазот" повідомив у середині червня.

"На підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - ідеться в повідомленні "Київводоканалу".

Про ситуацію асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з постачанням хлору. 23 червня провели виїзне засідання в Дніпропетровській облдержадміністрації, де були начебто досягнуті домовленості з керівництвом "Дніпроазоту" щодо відновлення виробництва хлору.

"Але, на жаль, і досі "Дніпроазот" не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - зазначили у "Київводоканалі".

Представники галузі провели спільну нараду, аби вирішити питання з постачанням реагентів для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання.

"В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо.

Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання із термінового запуску виробництва, немає", - наголосили у "Київводоканалі".

Раніше голова правління "Дніпроазоту" Сергій Сідоров пояснив, що виробництво рідкого хлору призупинили вимушено.

"Що змусило нас підписати наказ про простій підприємства? Над цим питанням ми думали і робили різні варіанти розрахунків за сьогоднішньою ціною на газ, яка декларується сьогоднішніми постачальниками газу, – у нас немає можливості працювати. В цілому, підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив призвели нас до висновку, що "Дніпроазот" буде зазнавати значних збитків.

Для мінімізації витрат, для можливості знайти вихід з ситуації, що склалася, і створений такий наказ. Надалі, у міру того, як буде розвиватися кон'юнктура ринку міндобрив, ситуація на ринку газу, ми будемо ухвалювати відповідні рішення. Наказ, що вийшов, – це крайній, надзвичайний захід, це дуже важке рішення для колективу", - сказав Сідоров.

У "Дніпроазоті" розуміють усю складність ситуації із знезараженням питної води.

"Сьогодні наше підприємство є єдиним в Україні виробником хлору, який є дезінфектантом питної води. Наш хлор закуповують практично всі міськводоканали України. Крім того, ми виробляємо спектр дезінфікуючих засобів на основі хлору, в тому числі гіпохлорит натрію. І, звичайно, зупинка "Дніпроазоту" загрожує негативними наслідками в цьому плані.

Хлорне виробництво ми зупиняємо, оскільки його робота безпосередньо пов'язана з функціонуванням основних виробництв – аміаку і карбаміду, тобто неможливість роботи цих цехів тягне за собою зупинку хлорного виробництва. Сировина, що необхідна для виробництва хлору, зокрема CO2, виробляється безпосередньо цехами азотної групи", - сказав Сідоров.

Підприємство буде звертатися до різних структур, які "можуть допомогти ініціювати створення серйозної робочої групи на рівні уряду, аби розібратися в тій ситуації, що виникла зараз, і спробувати знайти вихід з глобальної проблеми, яка стосується, по суті, всієї Великої хімії України.

Промисловість, що зупиняється, – це негативний фактор, і вихід повинен бути обов'язково знайдений, у нас достатньо сфер, здатних вплинути на ситуацію, намітити заходи, що забезпечують позитивні результати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, знезараження, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві чоловік вистрілив з «травмата» у журналістку
Сьогодні, 06:34
В Україні немає чим знезаражувати воду
Сьогодні, 05:47
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
Сьогодні, 03:28
«За що такі муки, Господи?»: різко погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині
Сьогодні, 02:10
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
21 червень, 20:00
У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО
15 червень, 15:38
У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів У Луцьку без води можуть лишитися 70% жителів
18 лютий, 19:46
У Львові без води - 80 вулиць У Львові без води - 80 вулиць
10 грудень, 2017, 05:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві чоловік вистрілив з «травмата» у журналістку
Сьогодні, 06:34
 0
В Україні немає чим знезаражувати воду
Сьогодні, 05:47
 0
Волинянин перехрестився перед тим, як вкрасти металобрухт. ВІДЕО
Сьогодні, 03:28
 0
«За що такі муки, Господи?»: різко погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині
Сьогодні, 02:10
 0
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8