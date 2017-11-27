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На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка

На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка
У місті Вараш Рівненської області із вікна 9-го поверху багатоповерхівки випала 37-річна жінка.

Інцидент трапився у четвер, 5 липня, - повідомляє Вараш.інфо.

Вона від отриманих травм померла. Сусіди розповідають, що загибла була заміжня, разом з чоловіком виховували двоє дітей. Також зазначають, що вона мала психічні захворювання.

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Теги: Вараш, вікно, падіння, жінка
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