На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка
Сьогодні, 09:52
У місті Вараш Рівненської області із вікна 9-го поверху багатоповерхівки випала 37-річна жінка.
Інцидент трапився у четвер, 5 липня, - повідомляє Вараш.інфо.
Вона від отриманих травм померла. Сусіди розповідають, що загибла була заміжня, разом з чоловіком виховували двоє дітей. Також зазначають, що вона мала психічні захворювання.
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Інцидент трапився у четвер, 5 липня, - повідомляє Вараш.інфо.
Вона від отриманих травм померла. Сусіди розповідають, що загибла була заміжня, разом з чоловіком виховували двоє дітей. Також зазначають, що вона мала психічні захворювання.
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