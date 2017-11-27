На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка





Інцидент трапився у четвер, 5 липня, - повідомляє



Вона від отриманих травм померла. Сусіди розповідають, що загибла була заміжня, разом з чоловіком виховували двоє дітей. Також зазначають, що вона мала психічні захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вараш Рівненської області із вікна 9-го поверху багатоповерхівки випала 37-річна жінка.Інцидент трапився у четвер, 5 липня, - повідомляє Вараш.інфо Вона від отриманих травм померла. Сусіди розповідають, що загибла була заміжня, разом з чоловіком виховували двоє дітей. Також зазначають, що вона мала психічні захворювання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію