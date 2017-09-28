Волинські плавці здобули низку медалей у Запоріжжі. ФОТО
Сьогодні, 21:01
В Запоріжжі 6 липня завершився кубок України з плавання.
На цих змаганнях виступали луцькі спортсмени із Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) плавання міста Луцька, – повідомляють у Луцькій міській раді.
Останній день змагань приніс "феєрверк" медалей нашій збірній. Так, вихованка тренера-викладача С.Максимюка - Дана Ахмедова випередила всіх на дистанції 50 м брас, виборовши золоту медаль.
На цій же дистанції Юлія Смаль завоювала срібну медаль. Дмитро Міщук вперше виконав норматив Майстра спорту України, тренер Т.Ярмусь. Анастасія Дмитрієва на дистанції 50 м н/сп посіла 8 місце, тренери В.Самчук, О.Корець. Андрій Наумов на дистанції 200м к/пл посів 11 місце, тренер О. Сологуб. Прекрасне завершення сезону.
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На цих змаганнях виступали луцькі спортсмени із Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) плавання міста Луцька, – повідомляють у Луцькій міській раді.
Останній день змагань приніс "феєрверк" медалей нашій збірній. Так, вихованка тренера-викладача С.Максимюка - Дана Ахмедова випередила всіх на дистанції 50 м брас, виборовши золоту медаль.
На цій же дистанції Юлія Смаль завоювала срібну медаль. Дмитро Міщук вперше виконав норматив Майстра спорту України, тренер Т.Ярмусь. Анастасія Дмитрієва на дистанції 50 м н/сп посіла 8 місце, тренери В.Самчук, О.Корець. Андрій Наумов на дистанції 200м к/пл посів 11 місце, тренер О. Сологуб. Прекрасне завершення сезону.
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