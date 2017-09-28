Волинські плавці здобули низку медалей у Запоріжжі. ФОТО





На цих змаганнях виступали луцькі спортсмени із Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) плавання міста Луцька, – повідомляють у Луцькій міській раді.



Останній день змагань приніс "феєрверк" медалей нашій збірній. Так, вихованка тренера-викладача С.Максимюка - Дана Ахмедова випередила всіх на дистанції 50 м брас, виборовши золоту медаль.



На цій же дистанції Юлія Смаль завоювала срібну медаль. Дмитро Міщук вперше виконав норматив Майстра спорту України, тренер Т.Ярмусь. Анастасія Дмитрієва на дистанції 50 м н/сп посіла 8 місце, тренери В.Самчук, О.Корець. Андрій Наумов на дистанції 200м к/пл посів 11 місце, тренер О. Сологуб. Прекрасне завершення сезону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Запоріжжі 6 липня завершився кубок України з плавання.На цих змаганнях виступали луцькі спортсмени із Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву (СДЮШОР) плавання міста Луцька, – повідомляють у Луцькій міській раді.Останній день змагань приніс "феєрверк" медалей нашій збірній. Так, вихованка тренера-викладачавипередила всіх на дистанції 50 м брас, виборовши золоту медаль.На цій же дистанціїзавоювала срібну медаль.вперше виконав норматив Майстра спорту України, тренер Т.Ярмусь.на дистанції 50 м н/сп посіла 8 місце, тренери В.Самчук, О.Корець. Андрій Наумов на дистанції 200м к/пл посів 11 місце, тренер О. Сологуб. Прекрасне завершення сезону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію