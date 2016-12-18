Польський президент приїхав в Олику

Анджей Дуда прибув до селища Олика.



Він приїхав у неділю, 8 липня, близько 14 години, - пишуть



Президент планує має відвідати костел, палац Радзивіллів, а також колишнє польське кладовище.



Люди стоять уздовж дороги, зустрічаючи поважного гостя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Польщіприбув до селища Олика.Він приїхав у неділю, 8 липня, близько 14 години, - пишуть Волинські новини Президент планує має відвідати костел, палац Радзивіллів, а також колишнє польське кладовище.Люди стоять уздовж дороги, зустрічаючи поважного гостя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію