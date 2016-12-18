Польський президент приїхав в Олику
Сьогодні, 14:26
Президент Польщі Анджей Дуда прибув до селища Олика.
Він приїхав у неділю, 8 липня, близько 14 години, - пишуть Волинські новини.
Президент планує має відвідати костел, палац Радзивіллів, а також колишнє польське кладовище.
Люди стоять уздовж дороги, зустрічаючи поважного гостя.
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Він приїхав у неділю, 8 липня, близько 14 години, - пишуть Волинські новини.
Президент планує має відвідати костел, палац Радзивіллів, а також колишнє польське кладовище.
Люди стоять уздовж дороги, зустрічаючи поважного гостя.
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