Де у Луцьку обідав польський президент

Анджей Дуда обідав в одному з найдорожчих ресторанів Луцька - «Короні Вітовта».



Про це йдеться на сторінці



Як відомо, 8 липняя президент Польщі Анджей Дуда



У дописі зазначається, що Дуда у книзі відгуків закладу залишив свій автограф і написав декілька слів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Польщіобідав в одному з найдорожчих ресторанів Луцька - «Короні Вітовта».Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.Як відомо, 8 липняя президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.У дописі зазначається, що Дуда у книзі відгуків закладу залишив свій автограф і написав декілька слів.

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