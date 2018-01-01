Де у Луцьку обідав польський президент
Сьогодні, 16:28
Президент Польщі Анджей Дуда обідав в одному з найдорожчих ресторанів Луцька - «Короні Вітовта».
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Як відомо, 8 липняя президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.
У дописі зазначається, що Дуда у книзі відгуків закладу залишив свій автограф і написав декілька слів.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Як відомо, 8 липняя президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.
У дописі зазначається, що Дуда у книзі відгуків закладу залишив свій автограф і написав декілька слів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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