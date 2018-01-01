вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де у Луцьку обідав польський президент

Де у Луцьку обідав польський президент
Президент Польщі Анджей Дуда обідав в одному з найдорожчих ресторанів Луцька - «Короні Вітовта».

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Як відомо, 8 липняя президент Польщі Анджей Дуда відвідав Волинь з нагоди 75-річниці польсько-українського протистояння.

У дописі зазначається, що Дуда у книзі відгуків закладу залишив свій автограф і написав декілька слів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анджей Дуда, обід, ресторан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Порошенко приїхав на Волинь
Сьогодні, 17:01
Військовий з Рівненщини загинув від поранень
Сьогодні, 17:01
Де у Луцьку обідав польський президент
Сьогодні, 16:28
Найбільше мріє про закінчення війни: волонтери закликають привітати сина загиблого бійця
Сьогодні, 16:19
У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
Польський президент приїхав в Олику Польський президент приїхав в Олику
Сьогодні, 14:26
Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО Президентський кортеж проїхався центром Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ На Волинь приїде президент Польщі, - ЗМІ
26 червень, 23:10
У США чоловік в'їхав на авто в ресторан: є загиблі і травмовані У США чоловік в'їхав на авто в ресторан: є загиблі і травмовані
21 травень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порошенко приїхав на Волинь
Сьогодні, 17:01
 0
Військовий з Рівненщини загинув від поранень
Сьогодні, 17:01
 0
Де у Луцьку обідав польський президент
Сьогодні, 16:28
 0
Найбільше мріє про закінчення війни: волонтери закликають привітати сина загиблого бійця
Сьогодні, 16:19
 0
У Варшаві відзначили 75-ті роковини Волинської трагедії
Сьогодні, 15:43
 0
Медіа
відео
1/8