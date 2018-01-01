На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
У Володимирі-Волинському водій на швидкості збив стовп.
Відео виклали у Viber, - пише Район.Володимир-Волинський.
На відеозаписі видно, що водій позашляховика на шаленій швидкості мчав по Ковельській. Виписуючи піруети на автошляху, авто знесло електроопору і ще кілька метрів провезло її на даху, до повороту на вулицю Цинкаловського.
Після того, авто зникло з місця ДТП у невідомому напрямку.
У мерії пояснили, що справою зайнялася поліція, наразі з'ясовують усі обставини цієї пригоди.
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Відео виклали у Viber, - пише Район.Володимир-Волинський.
На відеозаписі видно, що водій позашляховика на шаленій швидкості мчав по Ковельській. Виписуючи піруети на автошляху, авто знесло електроопору і ще кілька метрів провезло її на даху, до повороту на вулицю Цинкаловського.
Після того, авто зникло з місця ДТП у невідомому напрямку.
У мерії пояснили, що справою зайнялася поліція, наразі з'ясовують усі обставини цієї пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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