На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО





Відео виклали у Viber, - пише



На відеозаписі видно, що водій позашляховика на шаленій швидкості мчав по Ковельській. Виписуючи піруети на автошляху, авто знесло електроопору і ще кілька метрів провезло її на даху, до повороту на вулицю Цинкаловського.



Після того, авто зникло з місця ДТП у невідомому напрямку.



У мерії пояснили, що справою зайнялася поліція, наразі з'ясовують усі обставини цієї пригоди.

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