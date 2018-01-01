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На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО

На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО
У Володимирі-Волинському водій на швидкості збив стовп.

Відео виклали у Viber, - пише Район.Володимир-Волинський.

На відеозаписі видно, що водій позашляховика на шаленій швидкості мчав по Ковельській. Виписуючи піруети на автошляху, авто знесло електроопору і ще кілька метрів провезло її на даху, до повороту на вулицю Цинкаловського.

Після того, авто зникло з місця ДТП у невідомому напрямку.

У мерії пояснили, що справою зайнялася поліція, наразі з'ясовують усі обставини цієї пригоди.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Володимир-Волинський
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