П'яний чоловік зґвалтував 75-річну жінку





На Івано-Франківщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 75-річної пенсіонерки, - пише



Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області інформація до правоохоронців від сусідки потерпілої надійшла 8 липня близько 9 години ранку.



«Сусідка не могла додзвонитися до жінки, тож прийшла відвідати. Зайшовши до будинку, виявила господиню побитою та відразу ж викликала медиків та поліцію», - зауважили у поліції.



Прибувши на місце скоєння злочину в одне із сіл Надвірнянського району, правоохоронці з'ясували, що вночі, близько 1-ої години, зловмисник зайшов на подвір'я 75-річної потерпілої та, пошкодивши шибку вікна кімнати, проник до житлового будинку.



«Перебуваючи у нетверезому стані він, підійшовши до жінки, схопив її руками за шию та почав душити. Відтак завдав декількох ударів руками в обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження, а після цього, застосувавши фізичну силу, всупереч волі потерпілої вступив з нею у статеві зносини», - сказали правоохоронці.



Пропустить через 5 Жінка повідомила поліцейським особу ґвалтівника, оскільки знайома з ним. Оперативники до кінця дня, 8 липня, затримали його за місцем проживання.



«Ґвалтівником виявився 48-річний житель сусіднього села, який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів: розбою, крадіжки з проникненням в житло та зґвалтування. За останній злочин судимий у 2016 році й на початку цього року умовно-достроково звільнився», - уточнили в обласній поліції.



Зловмисника затримали, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Зловмисникові загрожує чергове ув’язнення на строк від 5-ти до 10-ти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ґвалтівником виявився 48-річний чоловік, вже який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів.На Івано-Франківщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 75-річної пенсіонерки, - пише Уніан Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області інформація до правоохоронців від сусідки потерпілої надійшла 8 липня близько 9 години ранку.«Сусідка не могла додзвонитися до жінки, тож прийшла відвідати. Зайшовши до будинку, виявила господиню побитою та відразу ж викликала медиків та поліцію», - зауважили у поліції.Прибувши на місце скоєння злочину в одне із сіл Надвірнянського району, правоохоронці з'ясували, що вночі, близько 1-ої години, зловмисник зайшов на подвір'я 75-річної потерпілої та, пошкодивши шибку вікна кімнати, проник до житлового будинку.«Перебуваючи у нетверезому стані він, підійшовши до жінки, схопив її руками за шию та почав душити. Відтак завдав декількох ударів руками в обличчя, чим спричинив тілесні ушкодження, а після цього, застосувавши фізичну силу, всупереч волі потерпілої вступив з нею у статеві зносини», - сказали правоохоронці.Пропустить через 5 Жінка повідомила поліцейським особу ґвалтівника, оскільки знайома з ним. Оперативники до кінця дня, 8 липня, затримали його за місцем проживання.«Ґвалтівником виявився 48-річний житель сусіднього села, який мав судимість за скоєння низки тяжких злочинів: розбою, крадіжки з проникненням в житло та зґвалтування. За останній злочин судимий у 2016 році й на початку цього року умовно-достроково звільнився», - уточнили в обласній поліції.Зловмисника затримали, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зловмисникові загрожує чергове ув’язнення на строк від 5-ти до 10-ти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію