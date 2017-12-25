На купівлю житла атовцям з Волині виділили 20 мільйонів гривень

Для Волині передбачили субвенцію у розмірі 20 мільйонів гривень на придбання житла воїнам та родинам загиблих.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Директор департаменту фінансівповідомив, що для області затвердили субвенцію у розмірі 14,3 мільйона гривень для придбання помешкань атовцям, із них 10,8 мільйона гривень перерахували у червні. Кошти розподілили між РДА та містами.Окрім того, уперше цьогоріч отримали субвенцію для придбання житла сім’ям загиблих – 5,7 мільйона гривень.«Сьогодні поряд з цим трапився прикрий випадок. У мене була перед нарадою вдова загиблого, яка не з першої спроби, але отримала мільйон на придбання житла. Але їй не дають помешкання, вимагають всілякі довідки», - повідомив голова ОДА Олександр Савченко.Відтак, він доручив провести службове розслідування щодо в. о. мера міста і вивчити можливі корупційні дії.