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На купівлю житла атовцям з Волині виділили 20 мільйонів гривень

На купівлю житла атовцям з Волині виділили 20 мільйонів гривень
Для Волині передбачили субвенцію у розмірі 20 мільйонів гривень на придбання житла воїнам та родинам загиблих.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк повідомив, що для області затвердили субвенцію у розмірі 14,3 мільйона гривень для придбання помешкань атовцям, із них 10,8 мільйона гривень перерахували у червні. Кошти розподілили між РДА та містами.

Окрім того, уперше цьогоріч отримали субвенцію для придбання житла сім’ям загиблих – 5,7 мільйона гривень.

«Сьогодні поряд з цим трапився прикрий випадок. У мене була перед нарадою вдова загиблого, яка не з першої спроби, але отримала мільйон на придбання житла. Але їй не дають помешкання, вимагають всілякі довідки», - повідомив голова ОДА Олександр Савченко.

Відтак, він доручив провести службове розслідування щодо в. о. мера міста і вивчити можливі корупційні дії.

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Теги: атовці, житло, субвенції
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