Волинським шахтам не вистачає грошей від продажу вугілля
Сьогодні, 11:30
На нормальне функціонування вугільної галузі Волині не вистачає грошей від продажу вугілля.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що з держбюджету надійшло 62 мільйони гривень при запланованій сумі у 67 мільйонів.
«Ми можемо здійснювати видатки на 70 % із продажу вугілля, але цього недостатньо на організацію нормальної роботи вугільної галузі», - додав посадовець.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що з держбюджету надійшло 62 мільйони гривень при запланованій сумі у 67 мільйонів.
«Ми можемо здійснювати видатки на 70 % із продажу вугілля, але цього недостатньо на організацію нормальної роботи вугільної галузі», - додав посадовець.
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