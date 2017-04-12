вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинським шахтам не вистачає грошей від продажу вугілля

Волинським шахтам не вистачає грошей від продажу вугілля
На нормальне функціонування вугільної галузі Волині не вистачає грошей від продажу вугілля.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що з держбюджету надійшло 62 мільйони гривень при запланованій сумі у 67 мільйонів.

«Ми можемо здійснювати видатки на 70 % із продажу вугілля, але цього недостатньо на організацію нормальної роботи вугільної галузі», - додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вугілля, шахта, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки
Сьогодні, 11:37
На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі
Сьогодні, 11:33
Волинським шахтам не вистачає грошей від продажу вугілля
Сьогодні, 11:30
Голові Іваничівської РДА «зрізали» надбавки
Сьогодні, 11:20
Що пропонували туристам на Волині в 1930-х роках. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
Відновили фінансування будівництва шахти № 10 у Нововолинську Відновили фінансування будівництва шахти № 10 у Нововолинську
12 квітень, 2017, 20:23
Через зарплатні борги перед шахтарями на Волині порушили справу Через зарплатні борги перед шахтарями на Волині порушили справу
26 червень, 22:25
У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки У будівництво шахти на Волині можуть інвестувати поляки
15 червень, 06:42
Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл
14 червень, 04:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
Сьогодні, 11:58
 1
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
На городі волинянки виросли помідори-гіганти
Сьогодні, 12:57
 0
Затримали хлопця, який проламав череп чоловіку в Нововолинську
Сьогодні, 12:51
 0
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8