Волинським шахтам не вистачає грошей від продажу вугілля





Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.



Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що з держбюджету надійшло 62 мільйони гривень при запланованій сумі у 67 мільйонів.



«Ми можемо здійснювати видатки на 70 % із продажу вугілля, але цього недостатньо на організацію нормальної роботи вугільної галузі», - додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На нормальне функціонування вугільної галузі Волині не вистачає грошей від продажу вугілля.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник управління Державної казначейської службирозповів, що з держбюджету надійшло 62 мільйони гривень при запланованій сумі у 67 мільйонів.«Ми можемо здійснювати видатки на 70 % із продажу вугілля, але цього недостатньо на організацію нормальної роботи вугільної галузі», - додав посадовець.

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