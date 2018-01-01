На Волині ліквідовують «білі плями» децентралізації

В області продовжується робота над створенням перспективного плану Волині без «білих плям».Про це повідомляє прес-служба облради.За даними Волинського центру розвитку місцевого самоврядування, заступник голови Волинської ОДАраніше вніс ініціативу щодо вивчення громадської думки з приводу добровільного об’єднання міста Ковеля з селами Білин, Колодниця, Зелена, Воля-Ковельська Ковельського району та Ружин, Городилець, Клевецьк Турійського району в Ковельську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у Ковелі.Тому й відбулися робочі зустріч і селах Білин, Зелена та Тойкут. Метою цих зустрічей і було формування перспективного плану без «білих плям».Так, у Зеленій ще мізкують над перспективами децентралізації, але у ході зустрічі було домовлено про попереднє включення Білина до Ковеля у перспективному плані. Якщо ж відбудуться якісь зміни, то відповідно, будуть внесені зміни до перспективного плану області. Також радники Волинського центру розвитку місцевого самоврядування покажують Зеленій переваги від децентралізації.У Білині виникли побоювання щодо малого представництва депутатів після об’єднання у Ковельській міській раді, адже вони вболівають за інтереси своїх виборів. Але після обговорення було вирішено, що у перспективному плані Білин буде попередньо входити до ймовірної Ковельської ОТГ.Подібна розмова відбулася у Тойкуті. Якщо говорити про позицію тойкутчан, то вони не проти об’єднутися у будь-яку ОТГ, аби тільки центр був у Тойкуті. У підсумку після обговорення Тойкут згідно з перспективним планом теж вирішив доєднуватися до майбутньої Ковельської ОТГ.За словами Сергія Кошарука, децентралізація – це ліки для українського суспільства, і люди повинні брати активну участь у житті громади.Голова Ковельської районної радизазначив, що реформа децентралізації стосується більше не кількості, а якісної спроможності територіальних громад, що дасть можливість покращення якості життя і економічного зростання.