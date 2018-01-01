На Волині ліквідовують «білі плями» децентралізації
Сьогодні, 07:24
В області продовжується робота над створенням перспективного плану Волині без «білих плям».
Про це повідомляє прес-служба облради.
За даними Волинського центру розвитку місцевого самоврядування, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук раніше вніс ініціативу щодо вивчення громадської думки з приводу добровільного об’єднання міста Ковеля з селами Білин, Колодниця, Зелена, Воля-Ковельська Ковельського району та Ружин, Городилець, Клевецьк Турійського району в Ковельську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у Ковелі.
Тому й відбулися робочі зустріч і селах Білин, Зелена та Тойкут. Метою цих зустрічей і було формування перспективного плану без «білих плям».
Так, у Зеленій ще мізкують над перспективами децентралізації, але у ході зустрічі було домовлено про попереднє включення Білина до Ковеля у перспективному плані. Якщо ж відбудуться якісь зміни, то відповідно, будуть внесені зміни до перспективного плану області. Також радники Волинського центру розвитку місцевого самоврядування покажують Зеленій переваги від децентралізації.
У Білині виникли побоювання щодо малого представництва депутатів після об’єднання у Ковельській міській раді, адже вони вболівають за інтереси своїх виборів. Але після обговорення було вирішено, що у перспективному плані Білин буде попередньо входити до ймовірної Ковельської ОТГ.
Подібна розмова відбулася у Тойкуті. Якщо говорити про позицію тойкутчан, то вони не проти об’єднутися у будь-яку ОТГ, аби тільки центр був у Тойкуті. У підсумку після обговорення Тойкут згідно з перспективним планом теж вирішив доєднуватися до майбутньої Ковельської ОТГ.
За словами Сергія Кошарука, децентралізація – це ліки для українського суспільства, і люди повинні брати активну участь у житті громади.
Голова Ковельської районної ради Андрій Броїло зазначив, що реформа децентралізації стосується більше не кількості, а якісної спроможності територіальних громад, що дасть можливість покращення якості життя і економічного зростання.
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Про це повідомляє прес-служба облради.
За даними Волинського центру розвитку місцевого самоврядування, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук раніше вніс ініціативу щодо вивчення громадської думки з приводу добровільного об’єднання міста Ковеля з селами Білин, Колодниця, Зелена, Воля-Ковельська Ковельського району та Ружин, Городилець, Клевецьк Турійського району в Ковельську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у Ковелі.
Тому й відбулися робочі зустріч і селах Білин, Зелена та Тойкут. Метою цих зустрічей і було формування перспективного плану без «білих плям».
Так, у Зеленій ще мізкують над перспективами децентралізації, але у ході зустрічі було домовлено про попереднє включення Білина до Ковеля у перспективному плані. Якщо ж відбудуться якісь зміни, то відповідно, будуть внесені зміни до перспективного плану області. Також радники Волинського центру розвитку місцевого самоврядування покажують Зеленій переваги від децентралізації.
У Білині виникли побоювання щодо малого представництва депутатів після об’єднання у Ковельській міській раді, адже вони вболівають за інтереси своїх виборів. Але після обговорення було вирішено, що у перспективному плані Білин буде попередньо входити до ймовірної Ковельської ОТГ.
Подібна розмова відбулася у Тойкуті. Якщо говорити про позицію тойкутчан, то вони не проти об’єднутися у будь-яку ОТГ, аби тільки центр був у Тойкуті. У підсумку після обговорення Тойкут згідно з перспективним планом теж вирішив доєднуватися до майбутньої Ковельської ОТГ.
За словами Сергія Кошарука, децентралізація – це ліки для українського суспільства, і люди повинні брати активну участь у житті громади.
Голова Ковельської районної ради Андрій Броїло зазначив, що реформа децентралізації стосується більше не кількості, а якісної спроможності територіальних громад, що дасть можливість покращення якості життя і економічного зростання.
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