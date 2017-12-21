7 топових весільних фотографів Луцька

Щороку 12 липня світ відзначає День фотографа. Його, між іншим, проголосив папа Римський в день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.



Весільний сезон у Луцьку - в розпалі. А хороші фотографи "розлітаються" як гарячі пиріжки.



Зараз майже кожен сам собі фотограф, але є й ті, хто заробляє ремеслом фотографії, чиї знімки красуються в наших сімейних альбомах.



Тож з нагоди їхнього професійного свята - Дня фотографа, яке відзначають щорічно 12 липня, редакція Інформаційного агентства ВолиньPost підготувала добірку про весільних фотомайстрів.



ВІКТОР ГОЛІКОВ











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АНТОН АНОШИН











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ВОЛОДИМИР ХОМИЧ











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ВАРВАРА ШЕВЧУК











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АНДРІЙ ТАРАСЮК











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МИКОЛА ЦИМБАЛЮК











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ОЛЬГА УРИНА











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