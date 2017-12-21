7 топових весільних фотографів Луцька
Сьогодні, 14:30
Щороку 12 липня світ відзначає День фотографа. Його, між іншим, проголосив папа Римський в день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.
Весільний сезон у Луцьку - в розпалі. А хороші фотографи "розлітаються" як гарячі пиріжки.
Зараз майже кожен сам собі фотограф, але є й ті, хто заробляє ремеслом фотографії, чиї знімки красуються в наших сімейних альбомах.
Тож з нагоди їхнього професійного свята - Дня фотографа, яке відзначають щорічно 12 липня, редакція Інформаційного агентства ВолиньPost підготувала добірку про весільних фотомайстрів.
ВІКТОР ГОЛІКОВ
* * *
АНТОН АНОШИН
* * *
ВОЛОДИМИР ХОМИЧ
* * *
ВАРВАРА ШЕВЧУК
* * *
АНДРІЙ ТАРАСЮК
* * *
МИКОЛА ЦИМБАЛЮК
* * *
ОЛЬГА УРИНА
Передрук заборонено.
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Весільний сезон у Луцьку - в розпалі. А хороші фотографи "розлітаються" як гарячі пиріжки.
Зараз майже кожен сам собі фотограф, але є й ті, хто заробляє ремеслом фотографії, чиї знімки красуються в наших сімейних альбомах.
Тож з нагоди їхнього професійного свята - Дня фотографа, яке відзначають щорічно 12 липня, редакція Інформаційного агентства ВолиньPost підготувала добірку про весільних фотомайстрів.
ВІКТОР ГОЛІКОВ
* * *
АНТОН АНОШИН
* * *
ВОЛОДИМИР ХОМИЧ
* * *
ВАРВАРА ШЕВЧУК
* * *
АНДРІЙ ТАРАСЮК
* * *
МИКОЛА ЦИМБАЛЮК
* * *
ОЛЬГА УРИНА
Передрук заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Дякую)))
Василь Шевчук теж дуже класний і професійний фотограф!
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