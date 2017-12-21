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7 топових весільних фотографів Луцька

7 топових весільних фотографів Луцька
Щороку 12 липня світ відзначає День фотографа. Його, між іншим, проголосив папа Римський в день вшанування святої Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії.

Весільний сезон у Луцьку - в розпалі. А хороші фотографи "розлітаються" як гарячі пиріжки.

Зараз майже кожен сам собі фотограф, але є й ті, хто заробляє ремеслом фотографії, чиї знімки красуються в наших сімейних альбомах.

Тож з нагоди їхнього професійного свята - Дня фотографа, яке відзначають щорічно 12 липня, редакція Інформаційного агентства ВолиньPost підготувала добірку про весільних фотомайстрів.

ВІКТОР ГОЛІКОВ

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

АНТОН АНОШИН

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

ВОЛОДИМИР ХОМИЧ

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

ВАРВАРА ШЕВЧУК

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

АНДРІЙ ТАРАСЮК

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

МИКОЛА ЦИМБАЛЮК

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


* * *

ОЛЬГА УРИНА

7 топових весільних фотографів Луцька


7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька
7 топових весільних фотографів Луцька


Передрук заборонено.

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Теги: фото, фотографи, свято
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Коментарі 2
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дякую)))
Відповісти
Василь Шевчук теж дуже класний і професійний фотограф!
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