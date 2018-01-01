Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО

Луцькі муніципали продовжують демонтаж самовільно встановлених парканів на прибудинкових територіях.Про це повідомили у прес-службі установи.Нагадаємо, нещодавноЗазначають, що інспектори знесли п'ять самовільно встановлених парканів на вул. 8-го Березня, 24 та три на проспекті Перемоги, 1А.«Люди облаштували їх без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів», - йдеться у дописі.Інспектори діяли відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.Муніципали обіцяють, що роботи з «очищення» міста від самовільно встановлених незаконних конструкцій продовжать й надалі.