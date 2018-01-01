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Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО

Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Луцькі муніципали продовжують демонтаж самовільно встановлених парканів на прибудинкових територіях.

Про це повідомили у прес-службі установи.

Нагадаємо, нещодавно муніципали «зачистили» територію поблизу будинку 5 на вулиці Бенделіані.

Зазначають, що інспектори знесли п'ять самовільно встановлених парканів на вул. 8-го Березня, 24 та три на проспекті Перемоги, 1А.

«Люди облаштували їх без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів», - йдеться у дописі.

Інспектори діяли відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.

Муніципали обіцяють, що роботи з «очищення» міста від самовільно встановлених незаконних конструкцій продовжать й надалі.
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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