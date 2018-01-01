Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Луцькі муніципали продовжують демонтаж самовільно встановлених парканів на прибудинкових територіях.
Про це повідомили у прес-службі установи.
Нагадаємо, нещодавно муніципали «зачистили» територію поблизу будинку 5 на вулиці Бенделіані.
Зазначають, що інспектори знесли п'ять самовільно встановлених парканів на вул. 8-го Березня, 24 та три на проспекті Перемоги, 1А.
«Люди облаштували їх без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів», - йдеться у дописі.
Інспектори діяли відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.
Муніципали обіцяють, що роботи з «очищення» міста від самовільно встановлених незаконних конструкцій продовжать й надалі.
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Про це повідомили у прес-службі установи.
Нагадаємо, нещодавно муніципали «зачистили» територію поблизу будинку 5 на вулиці Бенделіані.
Зазначають, що інспектори знесли п'ять самовільно встановлених парканів на вул. 8-го Березня, 24 та три на проспекті Перемоги, 1А.
«Люди облаштували їх без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів, що заборонено «Правилами благоустрою міста Луцька» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів», - йдеться у дописі.
Інспектори діяли відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.
Муніципали обіцяють, що роботи з «очищення» міста від самовільно встановлених незаконних конструкцій продовжать й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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