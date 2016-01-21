Фахівці розповіли, які водойми на Волині найнебезпечніші
Сьогодні, 17:19
На Волині фахівці досліджували якість води у місцях масового відпочинку.
Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, дослідження води відкритих водойм були проведені у 69 рекреаційних місцях, в тому числі 36 пляжах.
На сьогодні не відповідає гігієнічним нормативам (більше у 2-5 разів) за мікробіологічними показниками вода: річки Турія на пляжі Ковеля та рекреаційній зоні Ковельського водосховища; ставка у селищі Локачі; озера Велимче на пляжі Соловичівської сільради Турійського району. Вказані об’єкти можуть нести ризики здоров’ю людей.
А от відхилень за паразитологічними показниками грунту (піску) не виявлено.
Місця стихійного відпочинку на берегах водойм, які мешканці обирають для відпочинку, можуть нести загрозу здоров’ю.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.
Відтак, дослідження води відкритих водойм були проведені у 69 рекреаційних місцях, в тому числі 36 пляжах.
На сьогодні не відповідає гігієнічним нормативам (більше у 2-5 разів) за мікробіологічними показниками вода: річки Турія на пляжі Ковеля та рекреаційній зоні Ковельського водосховища; ставка у селищі Локачі; озера Велимче на пляжі Соловичівської сільради Турійського району. Вказані об’єкти можуть нести ризики здоров’ю людей.
А от відхилень за паразитологічними показниками грунту (піску) не виявлено.
Місця стихійного відпочинку на берегах водойм, які мешканці обирають для відпочинку, можуть нести загрозу здоров’ю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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