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Фахівці розповіли, які водойми на Волині найнебезпечніші

Фахівці розповіли, які водойми на Волині найнебезпечніші
На Волині фахівці досліджували якість води у місцях масового відпочинку.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Відтак, дослідження води відкритих водойм були проведені у 69 рекреаційних місцях, в тому числі 36 пляжах.

На сьогодні не відповідає гігієнічним нормативам (більше у 2-5 разів) за мікробіологічними показниками вода: річки Турія на пляжі Ковеля та рекреаційній зоні Ковельського водосховища; ставка у селищі Локачі; озера Велимче на пляжі Соловичівської сільради Турійського району. Вказані об’єкти можуть нести ризики здоров’ю людей.

А от відхилень за паразитологічними показниками грунту (піску) не виявлено.

Місця стихійного відпочинку на берегах водойм, які мешканці обирають для відпочинку, можуть нести загрозу здоров’ю.

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Теги: безпека, вода, якість
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