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У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО

У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Островського - величезна яма.

Про це на порталі «Відкрите місто» повідомила Тетяна Маляр.

Вона зазначила, що коли йдуть дощі, то вся дорога затоплена.

«Пішоходам немає кудою пройти. Коли їдуть автомобілі вода та сміття з дороги тече на подвір'я прилеглих будинків», - пише Тетяна.

«Велике прохання від жителів, які проживають по вул. Островського відремонтувати дорогу», - резюмувала лучанка.
У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО
У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО
У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк, Островського, проблема
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