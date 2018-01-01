У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО
Сьогодні, 13:50
У Луцьку, на вулиці Островського - величезна яма.
Про це на порталі «Відкрите місто» повідомила Тетяна Маляр.
Вона зазначила, що коли йдуть дощі, то вся дорога затоплена.
«Пішоходам немає кудою пройти. Коли їдуть автомобілі вода та сміття з дороги тече на подвір'я прилеглих будинків», - пише Тетяна.
«Велике прохання від жителів, які проживають по вул. Островського відремонтувати дорогу», - резюмувала лучанка.
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Про це на порталі «Відкрите місто» повідомила Тетяна Маляр.
Вона зазначила, що коли йдуть дощі, то вся дорога затоплена.
«Пішоходам немає кудою пройти. Коли їдуть автомобілі вода та сміття з дороги тече на подвір'я прилеглих будинків», - пише Тетяна.
«Велике прохання від жителів, які проживають по вул. Островського відремонтувати дорогу», - резюмувала лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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