У Луцьку просять відремонтувати дорогу. ФОТО





Про це на Тетяна Маляр.



Вона зазначила, що коли йдуть дощі, то вся дорога затоплена.



«Пішоходам немає кудою пройти. Коли їдуть автомобілі вода та сміття з дороги тече на подвір'я прилеглих будинків», - пише Тетяна.



«Велике прохання від жителів, які проживають по вул. Островського відремонтувати дорогу», - резюмувала лучанка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Островського - величезна яма.Про це на порталі «Відкрите місто» повідомилаВона зазначила, що коли йдуть дощі, то вся дорога затоплена.«Пішоходам немає кудою пройти. Коли їдуть автомобілі вода та сміття з дороги тече на подвір'я прилеглих будинків», - пише Тетяна.«Велике прохання від жителів, які проживають по вул. Островського відремонтувати дорогу», - резюмувала лучанка.

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