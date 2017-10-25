Суд звільнив від «криміналу» волинянина, який застрелив на полюванні чоловіка





Про це йдеться в ухвалі суду від 13-го лютого 2018-го року, - пише



Нагадаємо, що 24-го жовтня 2017-го року в Іваничівському районі трапився трагічний випадок – під час полювання від пострілу товариша загинув житель села Орищі 1974-го року народження.



Чоловіка, який перебував на керівній посаді в ТОВ «БогданАвто Луцьк», обвинуватили в тому, що 24-го жовтня 2017-го року близько 23:00, перебуваючи на території оранки поруч засіяного кукурудзою поля, належного ДП «Агрофірма Луга-Нова», яке знаходиться неподалік села Орищі Іваничівського району Волинської області, під час незаконного полювання на дикого кабана, тримаючи на правому плечі свій зареєстрований у встановленому законом порядку мисливський нарізний карабін марки «ОПСКС» ЕА №118 калібру 7,62 мм, рухаючись пішки, зачепився правою ногою за ріллю та, падаючи на землю, рефлекторно підняв правою рукою карабін стволом догори, при цьому спусковий гачок рушниці зачепився за елементи одягу, внаслідок чого відбувся постріл, яким було смертельно поранено жителя села Орищі Іваничівського району.



Таким чином, своїми умисними діями, котрі виразились у вбивстві вчиненому через необережність, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.119 КК України.



Допитаний в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.119 КК України він визнав повністю в межах обвинувачення, яке викладено в обвинувальному акті, у вчиненому щиро розкаявся.



28-го грудня 2017-го року на адресу суду надійшло письмове клопотання про передання обвинуваченого на поруки колективу ТОВ «Богдан-Авто Холдинг». До клопотання додано протокол загальних зборів працівників ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» від 13-го грудня 2017 року, відповідно до якого членами колективу було вирішено подати клопотання про передачу обвинуваченого, який є членом ТОВ «Богдан-Авто Холдинг», на поруки.



Потерпіла сторона в судовому засіданні проти задоволення клопотання ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» не заперечила, претензій ані морального. ані матеріального характеру до обвинуваченого немає так як вони повністю ним відшкодовані.



Суд вирішив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України, у звязку з передачею його на поруки колективу ТОВ «Богдан-Авто Холдинг», на підставі ст.47 КК України. Кримінальне провадження закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівський районний суд звільнив від кримінальної відповідальності волинянина, який на полюванні застрелив товариша Про це йдеться в ухвалі суду від 13-го лютого 2018-го року, - пише Буг Нагадаємо, що 24-го жовтня 2017-го року в Іваничівському районі трапився трагічний випадок – під час полювання від пострілу товариша загинув житель села Орищі 1974-го року народження.Чоловіка, який перебував на керівній посаді в ТОВ «БогданАвто Луцьк», обвинуватили в тому, що 24-го жовтня 2017-го року близько 23:00, перебуваючи на території оранки поруч засіяного кукурудзою поля, належного ДП «Агрофірма Луга-Нова», яке знаходиться неподалік села Орищі Іваничівського району Волинської області, під час незаконного полювання на дикого кабана, тримаючи на правому плечі свій зареєстрований у встановленому законом порядку мисливський нарізний карабін марки «ОПСКС» ЕА №118 калібру 7,62 мм, рухаючись пішки, зачепився правою ногою за ріллю та, падаючи на землю, рефлекторно підняв правою рукою карабін стволом догори, при цьому спусковий гачок рушниці зачепився за елементи одягу, внаслідок чого відбувся постріл, яким було смертельно поранено жителя села Орищі Іваничівського району.Таким чином, своїми умисними діями, котрі виразились у вбивстві вчиненому через необережність, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.119 КК України.Допитаний в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.119 КК України він визнав повністю в межах обвинувачення, яке викладено в обвинувальному акті, у вчиненому щиро розкаявся.28-го грудня 2017-го року на адресу суду надійшло письмове клопотання про передання обвинуваченого на поруки колективу ТОВ «Богдан-Авто Холдинг». До клопотання додано протокол загальних зборів працівників ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» від 13-го грудня 2017 року, відповідно до якого членами колективу було вирішено подати клопотання про передачу обвинуваченого, який є членом ТОВ «Богдан-Авто Холдинг», на поруки.Потерпіла сторона в судовому засіданні проти задоволення клопотання ТОВ «Богдан-Авто Холдинг» не заперечила, претензій ані морального. ані матеріального характеру до обвинуваченого немає так як вони повністю ним відшкодовані.Суд вирішив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні про обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України, у звязку з передачею його на поруки колективу ТОВ «Богдан-Авто Холдинг», на підставі ст.47 КК України. Кримінальне провадження закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

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