У ПортCity стартував літній фотоконкурс*
Сьогодні, 19:34
У ПортCity стартував фотоконкурс.
Любиш фотографуватися? Подобається креативити? Бери участь у
фотоконкурсі «Літо з ПортCity».
Умови:
1. Фотографуйся на відпочинку з написом ПОРТCITY
2. Розміщуй фото на своїх сторінках у соц. Мережах з 15 липня до 15 серпня із хештегом #ЛітоЗПортCity2018
3. Під своїм дописом позначай сторінки ТРЦ «ПортCity». FB: @ПортCityLutsk . Inst: @portcity_lutsk
4. Збирай лайки та отримуй подарунки.
Ми чекаємо на твої неймовірні фото із відпочинку разом із написом ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Любиш фотографуватися? Подобається креативити? Бери участь у
фотоконкурсі «Літо з ПортCity».
Умови:
1. Фотографуйся на відпочинку з написом ПОРТCITY
2. Розміщуй фото на своїх сторінках у соц. Мережах з 15 липня до 15 серпня із хештегом #ЛітоЗПортCity2018
3. Під своїм дописом позначай сторінки ТРЦ «ПортCity». FB: @ПортCityLutsk . Inst: @portcity_lutsk
4. Збирай лайки та отримуй подарунки.
Ми чекаємо на твої неймовірні фото із відпочинку разом із написом ПортCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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