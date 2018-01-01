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У ПортCity стартував літній фотоконкурс*

У ПортCity стартував літній фотоконкурс*
У ПортCity стартував фотоконкурс.

Любиш фотографуватися? Подобається креативити? Бери участь у
фотоконкурсі «Літо з ПортCity».

Умови:
1. Фотографуйся на відпочинку з написом ПОРТCITY

2. Розміщуй фото на своїх сторінках у соц. Мережах з 15 липня до 15 серпня із хештегом #ЛітоЗПортCity2018

3. Під своїм дописом позначай сторінки ТРЦ «ПортCity». FB: @ПортCityLutsk . Inst: @portcity_lutsk

4. Збирай лайки та отримуй подарунки.

Ми чекаємо на твої неймовірні фото із відпочинку разом із написом ПортCity.

У ПортCity стартував літній фотоконкурс*

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Теги: Порт сіті
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