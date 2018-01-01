У ПортCity стартував літній фотоконкурс*





Любиш фотографуватися? Подобається креативити? Бери участь у

фотоконкурсі «Літо з ПортCity».



Умови:

1. Фотографуйся на відпочинку з написом ПОРТCITY



2. Розміщуй фото на своїх сторінках у соц. Мережах з 15 липня до 15 серпня із хештегом #ЛітоЗПортCity2018



3. Під своїм дописом позначай сторінки ТРЦ «ПортCity». FB: @ПортCityLutsk . Inst: @portcity_lutsk



4. Збирай лайки та отримуй подарунки.



Ми чекаємо на твої неймовірні фото із відпочинку разом із написом ПортCity.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ПортCity стартував фотоконкурс.Любиш фотографуватися? Подобається креативити? Бери участь уфотоконкурсі «Літо з ПортCity».Умови:1. Фотографуйся на відпочинку з написом ПОРТCITY2. Розміщуй фото на своїх сторінках у соц. Мережах з 15 липня до 15 серпня із хештегом #ЛітоЗПортCity20183. Під своїм дописом позначай сторінки ТРЦ «ПортCity». FB: @ПортCityLutsk . Inst: @portcity_lutsk4. Збирай лайки та отримуй подарунки.Ми чекаємо на твої неймовірні фото із відпочинку разом із написом ПортCity.

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