Як святкуватимуть ювілей Володимира

Із нагоди 1030-річчя Володимира-Волинського у місті заплановані низка святкових заходів.Про це йшлося під час засідання оргкомітету, - повідомили у Володимир-Волинській міськраді.Так, передбачено проведення круглого столу «Володимир, яким ми його пам’ятаємо», свято «золотих» подружніх пар, ретро-вечірка під живий супровід духових оркестрів, урочисте богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру у парку «Слов’янський», Міжнародний турнір зі стрибків у висоту «Володимирські висоти 2018», розважальна програма для молоді та для дітей, міжрайонна виставка мисливських собак, святковий пробіг та велопробіг у вишиванках, гра «Бочча» для осіб з ураженням опорно-рухового апарату на «Кубок Володимира», урочиста хода від міської ради, традиційний «Володимирський узвіз» з концертом, виставками та святковою торгівлею, виступ клубу історичної реконструкції, світлодіодне шоу та багато іншого.Ососбливий акцент було поставлено на дотримання техніки безпеки, медичного супроводу, дотримання громадського порядку та протипожежним заходам під час проведення святкування.Низка пропозицій надійшли від громадських організацій та активістів міста.Так, вперше організатори планують показати арт-перфоманс «Біла королева» – поєднання презентацій творчого об’єднання мисткинь, виступу квартету «Родослав» та показів театрального колективу «Різнобарв’я» на основі історичних хронологій.