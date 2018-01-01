У Ковелі подвір'я закидали старим одягом





Про це у Facebook повідомила Світлана Шиманська.



"1 Грудня 1, центр міста за будинком та біля котельні, вже тиждень як ковельчани "прикрасили" подвір'я. Не прибирається", - написала жінка.



Однак станом на 13 липня купи одягу прибрали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Ковеля невідомі викинули гори старого одягу.Про це у Facebook повідомила Світлана"1 Грудня 1, центр міста за будинком та біля котельні, вже тиждень як ковельчани "прикрасили" подвір'я. Не прибирається", - написала жінка.Однак станом на 13 липня купи одягу прибрали.

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