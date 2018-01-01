У Ковелі подвір'я закидали старим одягом
Сьогодні, 11:06
У центрі Ковеля невідомі викинули гори старого одягу.
Про це у Facebook повідомила Світлана Шиманська.
"1 Грудня 1, центр міста за будинком та біля котельні, вже тиждень як ковельчани "прикрасили" подвір'я. Не прибирається", - написала жінка.
Однак станом на 13 липня купи одягу прибрали.
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Про це у Facebook повідомила Світлана Шиманська.
"1 Грудня 1, центр міста за будинком та біля котельні, вже тиждень як ковельчани "прикрасили" подвір'я. Не прибирається", - написала жінка.
Однак станом на 13 липня купи одягу прибрали.
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