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Через Волинь до Польщі човном хотіли переправити 15 ящиків сигарет. ФОТО

Через Волинь до Польщі човном хотіли переправити 15 ящиків сигарет. ФОТО
Троє українців планували доправити до Польщі через Волинь 15 ящиків сигарет.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Про це повідомили прикордонні наряди відділу «Новогрузьке» Луцького загону та поінформували польських колег.

Невдовзі охоронці кордону у напрямку населеного пункту Новогрузьке, що у Любомльському района Волині та польського Битинь затримали 3 осіб без документів.

У них виявили 6 пакунків з 15 ящиками тютюнових виробів та човен, за допомогою якого планували переправити куриво через річку Західний Буг.

Наразі 7500 пачок сигарет без акцизних марок та гумовий човен доставили до прикордонного підрозділу, а на чоловіків склали документи для притягнення до адміністративної відповідальності, у тому числі за спробу незаконного перетину кордону.
Через Волинь до Польщі човном хотіли переправити 15 ящиків сигарет. ФОТО
Через Волинь до Польщі човном хотіли переправити 15 ящиків сигарет. ФОТО
Через Волинь до Польщі човном хотіли переправити 15 ящиків сигарет. ФОТО

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Теги: контрабанда, сигарети
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Коментарі 1
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Чи оглядала безпосередньо затримані цигарки спеціалістка по акцизних марках Єлова ?..
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