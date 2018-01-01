Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат
Сьогодні, 12:21
Волинянин Ігор Білокуров, якого розшукали після зникнення 30 років тому, досі перебуває в Афганістані.
Про це повідомляє видання «Волинь Online» з посиланням на Волинський обласний військовий комісаріат.
У комісаріаті спростували інформацію що Ігор Білокуров повернувся на Волинь, яку розмістили на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Як розповіли у коментарі, чоловік досі перебуває в Афганістані, бо у нього немає українського паспорта. Волинянин наразі пригадав кілька українських слів та здав кров на аналіз ДНК.
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Про це повідомляє видання «Волинь Online» з посиланням на Волинський обласний військовий комісаріат.
У комісаріаті спростували інформацію що Ігор Білокуров повернувся на Волинь, яку розмістили на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Як розповіли у коментарі, чоловік досі перебуває в Афганістані, бо у нього немає українського паспорта. Волинянин наразі пригадав кілька українських слів та здав кров на аналіз ДНК.
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