Білокуров досі перебуває в Афганістані, - військкомат

Ігор Білокуров, якого розшукали після зникнення 30 років тому, досі перебуває в Афганістані.



Про це повідомляє видання «В



У комісаріаті спростували інформацію що Ігор Білокуров повернувся на Волинь, яку розмістили на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України.



Як розповіли у коментарі, чоловік досі перебуває в Афганістані, бо у нього немає українського паспорта. Волинянин наразі пригадав кілька українських слів та здав кров на аналіз ДНК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, якогопісля зникнення 30 років тому, досі перебуває в Афганістані.Про це повідомляє видання «В олинь Online » з посиланням на Волинський обласний військовий комісаріат.У комісаріаті спростували інформацію що Ігор Білокуров повернувся на Волинь, яку розмістили на офіційному сайті Десантно-штурмових військ Збройних сил України.Як розповіли у коментарі, чоловік досі, бо у нього немає українського паспорта. Волинянин наразі пригадав кілька українських слів та

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