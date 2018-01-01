16 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської обласної ради, ректор Луцького НТУ Петро Савчук (на фото).
Також день народження 16 липня у волинських журналісток: Ніни Долінчук, Діани Коротєєвої, Ольги Зейлик і Наталки Теребенець, громадської активістки Катерини Шкльоди та співачки Тетяни Власової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр, Анатолій та Марк.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та достатку.
16 липня 1616 року заклали наріжний камінь костьолу Петра і Павла у Луцьку.
У цей день 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету.
А 2007 року 16 липня сталася одна з найбільших фосфорних екологічних катастроф, яка зачепила й Волинь, зокрема Горохівський район. Тоді у селі Ожидів на Львівщині 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колії.
Через витік фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.
Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, зона ураження якої становила близько 90 квадратних кілометрів. Жителів найближчих сіл тимчасово відселили.
У 2012 році голова Волинської ОДА Борис Клімчук призначив нового директора в історико-культурний заповідник "Старий Луцьк". Ним став Павло Рудецький.
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Також день народження 16 липня у волинських журналісток: Ніни Долінчук, Діани Коротєєвої, Ольги Зейлик і Наталки Теребенець, громадської активістки Катерини Шкльоди та співачки Тетяни Власової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр, Анатолій та Марк.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та достатку.
16 липня 1616 року заклали наріжний камінь костьолу Петра і Павла у Луцьку.
У цей день 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету.
А 2007 року 16 липня сталася одна з найбільших фосфорних екологічних катастроф, яка зачепила й Волинь, зокрема Горохівський район. Тоді у селі Ожидів на Львівщині 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колії.
Через витік фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.
Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, зона ураження якої становила близько 90 квадратних кілометрів. Жителів найближчих сіл тимчасово відселили.
У 2012 році голова Волинської ОДА Борис Клімчук призначив нового директора в історико-культурний заповідник "Старий Луцьк". Ним став Павло Рудецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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