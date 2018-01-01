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Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині

Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині
Єдина платна послуга, яку надає Волинський обласний центр зайнятості щодо застосування праці іноземців – видача дозволів на працевлаштування.

Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком.

За словами керівника центру зайнятості, один дозвіл на працевлаштування іноземця від 1 до 3 років вартує 10572 гривні, до 1 року – 8048 гривень, до 6 місяців – 3524 гривні.

Впродовж I півріччя 2018 року вдалося залучити 606 тисяч гривень за видачу або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців.

«Ці кошти йдуть у Фонд загальнообов’язкового соціального страхування, тому ніяких бонусів центру зайнятості з цієї суми немає», - зауважив Роман Романюк.

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Теги: Роман Романюк, центр зайнятості, Луцьк, Волинь
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