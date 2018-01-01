Повідомили, скільки коштує працевлаштування одного іноземця на Волині

Єдина платна послуга, яку надає Волинський обласний центр зайнятості щодо застосування праці іноземців – видача дозволів на працевлаштування.Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятостіЗа словами керівника центру зайнятості, один дозвіл на працевлаштування іноземця від 1 до 3 років вартує 10572 гривні, до 1 року – 8048 гривень, до 6 місяців – 3524 гривні.Впродовж I півріччя 2018 року вдалося залучити 606 тисяч гривень за видачу або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців.«Ці кошти йдуть у Фонд загальнообов’язкового соціального страхування, тому ніяких бонусів центру зайнятості з цієї суми немає», - зауважив Роман Романюк.