Супрун розвінчала міф про засмагу

Медики розвінчали улюблений багатьма літній міф, що засмага на тілі свідчить про здоров’я і красу людини.Декілька аргументів, чому «смажитися» на сонечку не найкраще заняття влітку, опублікувала на власній сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я УкраїниЗасмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Її асоціюють зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись».Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 3 мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно.І хоча рак шкіри поширеніший серед людей, що мають світліший колір шкіри, проте це не означає, що більш смагляві люди в безпеці.«Тому якщо ви гарно засмагаєте та швидко темнішаєте - не розслабляйтся. Вам так само шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Якщо ваш залізний аргумент для засмаги був вітамін D, яким треба запастися на всю довгу зиму, то й це не так. Утворення вітаміну D в шкірі обмежено. Після того, як його утворилась певна кількість, цей процес спиняється, і завдяки тривалому лежанню на пляжі ми більше не помножуємо запаси вітаміну D», - стверджує Супрун.Так само засмага не допомагає ставати гарнішими. Пружність і зволоженість шкіри підтримують речовини колаген та гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує, і не дає утворювати нові. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не спинять. Бо речовини, що вологу можуть утримати, зруйновані.«Пам’ятайте, що ви найгарніші, коли здорові.Наносьте сонцезахисні й крем щоразу, як виходите на вулицю, і тим більше, якщо йдете відпочивати на пляж.Знаходьтеся якомога менше на сонці, особливо, в найбільшу спеку (з до 16 години)Носіть кепки та панамки, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів», - написала міністр охорони здоров’я.