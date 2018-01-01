вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Супрун розвінчала міф про засмагу

Супрун розвінчала міф про засмагу
Медики розвінчали улюблений багатьма літній міф, що засмага на тілі свідчить про здоров’я і красу людини.

Декілька аргументів, чому «смажитися» на сонечку не найкраще заняття влітку, опублікувала на власній сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Засмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Її асоціюють зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається «захиститись».

Надмірне перебування на сонці є одним з факторів ризику розвитку раку шкіри. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 3 мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно.

І хоча рак шкіри поширеніший серед людей, що мають світліший колір шкіри, проте це не означає, що більш смагляві люди в безпеці.

«Тому якщо ви гарно засмагаєте та швидко темнішаєте - не розслабляйтся. Вам так само шкідливе ультрафіолетове випромінювання. Якщо ваш залізний аргумент для засмаги був вітамін D, яким треба запастися на всю довгу зиму, то й це не так. Утворення вітаміну D в шкірі обмежено. Після того, як його утворилась певна кількість, цей процес спиняється, і завдяки тривалому лежанню на пляжі ми більше не помножуємо запаси вітаміну D», - стверджує Супрун.

Так само засмага не допомагає ставати гарнішими. Пружність і зволоженість шкіри підтримують речовини колаген та гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує, і не дає утворювати нові. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не спинять. Бо речовини, що вологу можуть утримати, зруйновані.

«Пам’ятайте, що ви найгарніші, коли здорові.

Наносьте сонцезахисні й крем щоразу, як виходите на вулицю, і тим більше, якщо йдете відпочивати на пляж.

Знаходьтеся якомога менше на сонці, особливо, в найбільшу спеку (з до 16 години)

Носіть кепки та панамки, одяг з довгими рукавами й штани для захисту від сонячних променів», - написала міністр охорони здоров’я.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: засмага, цікаво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті
Сьогодні, 02:45
Супрун розвінчала міф про засмагу
Сьогодні, 02:02
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
Сьогодні, 00:23
Молодь майже не знає україномовну музику, - вокаліст гурту «ФлайzZza»
Сьогодні, 00:09
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Британії відрепетирували день смерті королеви У Британії відрепетирували день смерті королеви
01 липень, 18:20
В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
01 липень, 17:20
Лучан запрошують на Купальську ніч до зоопарку Лучан запрошують на Купальську ніч до зоопарку
27 червень, 08:26
Луцький гвардієць створює чудові картини Луцький гвардієць створює чудові картини
14 червень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті
Сьогодні, 02:45
 0
Супрун розвінчала міф про засмагу
Сьогодні, 02:02
 0
«Планета Замлиння»: краса волинської природи на фото
Сьогодні, 00:23
 0
Молодь майже не знає україномовну музику, - вокаліст гурту «ФлайzZza»
Сьогодні, 00:09
 0
17 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8