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У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*

У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*
Ресторація "Брама" запрошує усіх любителів піци на акцію 1+1.

"Купуєш одну піцу, іншу отримуєш в подарунок", - повідомили у закладі.

Зазначимо, вартість піци отриманої в подарунок не повинна перевищувати вартості придбаної.

Акція діє до 30.07.2018.

У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*

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Теги: Порт сіті, акція, Брама, їжа
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