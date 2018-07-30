У ресторації «Брама» – акція на піцу 1+1*





"Купуєш одну піцу, іншу отримуєш в подарунок", - повідомили у закладі.



Зазначимо, вартість піци отриманої в подарунок не повинна перевищувати вартості придбаної.



Акція діє до 30.07.2018.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ресторація "Брама" запрошує усіх любителів піци на акцію 1+1."Купуєш одну піцу, іншу отримуєш в подарунок", - повідомили у закладі.Зазначимо, вартість піци отриманої в подарунок не повинна перевищувати вартості придбаної.Акція діє до 30.07.2018.

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