Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів

У січні–травні 2018 року товари Волинської області найбільше експортувалися до країн Європи.Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 98 країн світу.Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (30,6% від загальнообласного експорту), Польщу (19,7%), Нідерланди (13,3%), Білорусь (5,6%), Російську Федерацію (3,1%), Італію (2,8%), Австрію (2,5%).До країн Європейського Союзу експортували товарів на 249,0 млн.дол. (79,1% загального обсягу експорту), що на 20,4% більше, ніж у січні–травні 2017р.Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 46,8%, деревина і вироби з деревини – 19,7%, меблі – 7,0%, продукти рослинного походження – 6,2%, живі тварини; продукти тваринного походження – 4,6%.