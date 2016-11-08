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Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів

Товари з Волині найчастіше везуть до Німеччини, Польщі та Нідерландів
У січні–травні 2018 року товари Волинської області найбільше експортувалися до країн Європи.

Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 98 країн світу.

Найбільші обсяги експорту товарів припали на Німеччину (30,6% від загальнообласного експорту), Польщу (19,7%), Нідерланди (13,3%), Білорусь (5,6%), Російську Федерацію (3,1%), Італію (2,8%), Австрію (2,5%).

До країн Європейського Союзу експортували товарів на 249,0 млн.дол. (79,1% загального обсягу експорту), що на 20,4% більше, ніж у січні–травні 2017р.

Основу товарної структури експорту складали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 46,8%, деревина і вироби з деревини – 19,7%, меблі – 7,0%, продукти рослинного походження – 6,2%, живі тварини; продукти тваринного походження – 4,6%.

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Теги: експорт, товари, статистика
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