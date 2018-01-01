18 липня на Волині: гортаючи календар

Сергій Єфіменко (на фото).



Також день народження 18 липня у журналістів Жанни Воробйової та Олександра Стернічука.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.



Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.



У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.



18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначає день народження директор Волинської обласної філармонії(на фото).Також день народження 18 липня у журналістівтаВітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Анна, Опанас, Кирило та Сергій.Бажаємо усім великого здоров’я, достатку й радості від життя.У цей день 1944 року селище Стара Вижівка було визволене від німців.18 липня 2008 року Волинському обласному театру ляльок Указом Президента України надано статус академічного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію