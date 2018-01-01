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Повідомили про стан онкохворого Романа Гальчика після хіміотерапії

Повідомили про стан онкохворого Романа Гальчика після хіміотерапії
Онкохворому волинянину Роману Гальчику провели курс хіміотерапії. Його стан стабільний, він їсть та грається, температури немає.

Про це на Facebook-сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала мати хлопчика Світлана Гальчик.

Вона зауважила, що все добре, лише вночі дуже сильно скрегоче зубами, постогнує, часто крутиться та сіпається.

«Я повідомила це лікарю, вона каже, що це скоріше всього наслідки стресу, який він пережив недавно, і я не здивуюсь, бо це був стрес не тільки для Роми, а для всієї нашої сім'ї.

Будемо слідкувати за станом, якщо не пройде, випишуть заспокійливі для Роми», - пише Світлана Гальчик.

Жінка зазначила, що лікарям за добу стабілізували стан Романа без обезболюючих та протирвотних. Протипоказань проти хіміотерапії не було.

«Але на жаль на квартиру ще нас не відпускають, чекаємо результати бакпосівів, тому лишаємось до завтра», - пише мама Романа.

«Ромі тут не страшно, ми всі разом, ніхто не колить пальчики по сто разів, катетери ставлять з першого разу, кров потім беруть з катетерів, йому не больно, медсестри всі посміхаються, вгощають його, сміються, граються з ним, а головне, для нас це важливо, ніхто нам не внушає фрази «змиріться, ви всеодно помрете», а навпаки, настроюють на гарний результат» - переконує Світлана Гальчик.

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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: Роман Гальчик, онко, лікування, битва за життя
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