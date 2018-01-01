Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:32
У Луцьку інспектори муніципальної варти демонтуватимуть тимчасові споруди та обмежувачі руху.
Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 18 липня, - пише сайт Луцькради.
Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтаж таких об’єктів:
- металева конструкція поблизу будинку на вул. Вахтангова, 2;
- паркани на вул. Ківерцівській, 9д;
- тимчасова споруда на вул. Конякіна, 14а;
- металева конструкція на вул. Кравчука, 11д;
- тимчасові споруди на вул. Замковій;
- дерев’яна конструкція на вул. Набережній, 2;
- тимчасова споруда на пр-ті Соборності, 20;
- конструкції на вул. Федорова, 2а.
Разом з тим, муніципали впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху:
- пр-т Волі, 49;
- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6;
- пр-т Перемоги, 10-12;
- вул. Степана Бандери, 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 18 липня, - пише сайт Луцькради.
Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтаж таких об’єктів:
- металева конструкція поблизу будинку на вул. Вахтангова, 2;
- паркани на вул. Ківерцівській, 9д;
- тимчасова споруда на вул. Конякіна, 14а;
- металева конструкція на вул. Кравчука, 11д;
- тимчасові споруди на вул. Замковій;
- дерев’яна конструкція на вул. Набережній, 2;
- тимчасова споруда на пр-ті Соборності, 20;
- конструкції на вул. Федорова, 2а.
Разом з тим, муніципали впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху:
- пр-т Волі, 49;
- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6;
- пр-т Перемоги, 10-12;
- вул. Степана Бандери, 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У селі на Волині вночі постріляли коней
Сьогодні, 15:37
Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:32
У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
На Волині поставили три еко-зупинки
Сьогодні, 15:14