Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК





Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 18 липня, - пише сайт



Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтаж таких об’єктів:



- металева конструкція поблизу будинку на вул. Вахтангова, 2;

- паркани на вул. Ківерцівській, 9д;

- тимчасова споруда на вул. Конякіна, 14а;

- металева конструкція на вул. Кравчука, 11д;

- тимчасові споруди на вул. Замковій;

- дерев’яна конструкція на вул. Набережній, 2;

- тимчасова споруда на пр-ті Соборності, 20;

- конструкції на вул. Федорова, 2а.



Разом з тим, муніципали впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху:



- пр-т Волі, 49;

- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6;

- пр-т Перемоги, 10-12;

- вул. Степана Бандери, 19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку інспектори муніципальної варти демонтуватимуть тимчасові споруди та обмежувачі руху.Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 18 липня, - пише сайт Луцькради Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтаж таких об’єктів:- металева конструкція поблизу будинку на вул. Вахтангова, 2;- паркани на вул. Ківерцівській, 9д;- тимчасова споруда на вул. Конякіна, 14а;- металева конструкція на вул. Кравчука, 11д;- тимчасові споруди на вул. Замковій;- дерев’яна конструкція на вул. Набережній, 2;- тимчасова споруда на пр-ті Соборності, 20;- конструкції на вул. Федорова, 2а.Разом з тим, муніципали впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху:- пр-т Волі, 49;- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6;- пр-т Перемоги, 10-12;- вул. Степана Бандери, 19.

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