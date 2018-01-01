вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК

Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК
У Луцьку інспектори муніципальної варти демонтуватимуть тимчасові споруди та обмежувачі руху.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 18 липня, - пише сайт Луцькради.

Зокрема, департамент муніципальної варти Луцької міської ради проведе демонтаж таких об’єктів:

- металева конструкція поблизу будинку на вул. Вахтангова, 2;
- паркани на вул. Ківерцівській, 9д;
- тимчасова споруда на вул. Конякіна, 14а;
- металева конструкція на вул. Кравчука, 11д;
- тимчасові споруди на вул. Замковій;
- дерев’яна конструкція на вул. Набережній, 2;
- тимчасова споруда на пр-ті Соборності, 20;
- конструкції на вул. Федорова, 2а.

Разом з тим, муніципали впорядкують проїжджі частини вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху:

- пр-т Волі, 49;
- вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 6;
- пр-т Перемоги, 10-12;
- вул. Степана Бандери, 19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, демонтаж, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Самогубство чи вбивство: рідні волинського атовця не вірять, що він міг покінчити з життям
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У селі на Волині вночі постріляли коней
Сьогодні, 15:37
Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:32
У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
На Волині поставили три еко-зупинки
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Муніципали повідомили, які об’єкти знесуть у Луцьку. ФОТО Муніципали повідомили, які об’єкти знесуть у Луцьку. ФОТО
22 червень, 08:45
«Чудо минулого століття»: у Луцьку виявили масивну халабуду. ФОТО «Чудо минулого століття»: у Луцьку виявили масивну халабуду. ФОТО
30 травень, 08:53
У Луцьку демонтували сараї-розвалюхи. ФОТО У Луцьку демонтували сараї-розвалюхи. ФОТО
25 травень, 09:05
Змінили локацію: луцькі муніципали демонтували паркани на ДПЗ. ФОТО Змінили локацію: луцькі муніципали демонтували паркани на ДПЗ. ФОТО
13 травень, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ні їсти зварити, ні попрати: у місті на Волині з кранів тече іржава вода
Сьогодні, 15:47
 0
Луцька екс-чиновниця стала мамою. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
У селі на Волині вночі постріляли коней
Сьогодні, 15:37
 0
Що зноситимуть муніципали у Луцьку. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 15:32
 0
У Світязі до кінця року планують відремонтувати дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
 0
Медіа
відео
1/8