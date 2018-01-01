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Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч

Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч
У Луцьку на ремонт двору міської ради витратять більше 600 тисяч гривень.

Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, - передає інтернет-видання Волинь24.

Відремонтувати хочуть 416 метрів квадратних території поблизу Луцькради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19.

Займеться ремонтом ТОВ «Шинака-Україна», директором якої є Михайло Квятковський. Основний вид діяльності фірми будівництво житлових та нежитлових приміщень.

За умовами договору, виконати роботи потрібно до 17 серпня цього року.

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Теги: ремонт, двір
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