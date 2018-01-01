Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч
Сьогодні, 07:23
У Луцьку на ремонт двору міської ради витратять більше 600 тисяч гривень.
Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, - передає інтернет-видання Волинь24.
Відремонтувати хочуть 416 метрів квадратних території поблизу Луцькради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19.
Займеться ремонтом ТОВ «Шинака-Україна», директором якої є Михайло Квятковський. Основний вид діяльності фірми будівництво житлових та нежитлових приміщень.
За умовами договору, виконати роботи потрібно до 17 серпня цього року.
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Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, - передає інтернет-видання Волинь24.
Відремонтувати хочуть 416 метрів квадратних території поблизу Луцькради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19.
Займеться ремонтом ТОВ «Шинака-Україна», директором якої є Михайло Квятковський. Основний вид діяльності фірми будівництво житлових та нежитлових приміщень.
За умовами договору, виконати роботи потрібно до 17 серпня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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