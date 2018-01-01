Ремонт двору Луцькради обійдеться у 600 тисяч





Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, - передає інтернет-видання



Відремонтувати хочуть 416 метрів квадратних території поблизу Луцькради, що на вулиці Богдана Хмельницького, 19.



Займеться ремонтом ТОВ «Шинака-Україна», директором якої є Михайло Квятковський. Основний вид діяльності фірми будівництво житлових та нежитлових приміщень.



За умовами договору, виконати роботи потрібно до 17 серпня цього року.



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