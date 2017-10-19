Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки
Сьогодні, 12:07
Поблизу селища Голоби Ковельського району трапилась аварія, у якій зіткнулися легковик і фура. В результаті ДТП загинув хлопець.
Про це Район.Ковель повідомили очевидці аварії.
Аварія сталася сьогодні, 19 липня, під ранок. Хлопець ймовірно заснув за кермом. Виїхав на зустрічну і влетів під фуру.
Загиблого витягали рятувальники.
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Про це Район.Ковель повідомили очевидці аварії.
Аварія сталася сьогодні, 19 липня, під ранок. Хлопець ймовірно заснув за кермом. Виїхав на зустрічну і влетів під фуру.
Загиблого витягали рятувальники.
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