Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки





Про це



Аварія сталася сьогодні, 19 липня, під ранок. Хлопець ймовірно заснув за кермом. Виїхав на зустрічну і влетів під фуру.



Загиблого витягали рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу селища Голоби Ковельського району трапилась аварія, у якій зіткнулися легковик і фура. В результаті ДТП загинув хлопець.Про це Район.Ковель повідомили очевидці аварії.Аварія сталася сьогодні, 19 липня, під ранок. Хлопець ймовірно заснув за кермом. Виїхав на зустрічну і влетів під фуру.Загиблого витягали рятувальники.

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