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Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки

Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки
Поблизу селища Голоби Ковельського району трапилась аварія, у якій зіткнулися легковик і фура. В результаті ДТП загинув хлопець.

Про це Район.Ковель повідомили очевидці аварії.

Аварія сталася сьогодні, 19 липня, під ранок. Хлопець ймовірно заснув за кермом. Виїхав на зустрічну і влетів під фуру.

Загиблого витягали рятувальники.
Моторошна аварія на Волині: тіло хлопця вирізали з автівки

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Теги: авто, смерть, аварія
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