У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих
Сьогодні, 15:13
У Володимирі-Волинському працює ізолятор тимчасового тримання.
На відкриття спецустанови прибули начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, начальник сектору організації діяльності ІТТ в області Олег Стернійчук, начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, міський голова Петро Саганюк, - інформує ГУНП у Волинській області.
Ізолятор перебував на рекострукції. Після капітального ремонту установу привели у відповідність до європопейських норм та стандартів.
До цього володимирським правоохоронцям доводилося возити затриманих правопорушників у Луцьк, Ковель, Нововолинськ, що, відповідно, тягнуло за собою незручність та фінансові витрати.
Загалом на території Волинської області нині діє 4 ізолятори тимчасового тримання. Вони призначені для утримання затриманих та взятих під варту осіб.
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На відкриття спецустанови прибули начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, начальник сектору організації діяльності ІТТ в області Олег Стернійчук, начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, міський голова Петро Саганюк, - інформує ГУНП у Волинській області.
Ізолятор перебував на рекострукції. Після капітального ремонту установу привели у відповідність до європопейських норм та стандартів.
До цього володимирським правоохоронцям доводилося возити затриманих правопорушників у Луцьк, Ковель, Нововолинськ, що, відповідно, тягнуло за собою незручність та фінансові витрати.
Загалом на території Волинської області нині діє 4 ізолятори тимчасового тримання. Вони призначені для утримання затриманих та взятих під варту осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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