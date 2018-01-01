У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих

У Володимирі-Волинському працює ізолятор тимчасового тримання.На відкриття спецустанови прибули начальник ГУНП у Волинській області, начальник сектору організації діяльності ІТТ в області Олег Стернійчук, начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, міський голова Петро Саганюк, - інформує ГУНП у Волинській області.Ізолятор перебував на рекострукції. Після капітального ремонту установу привели у відповідність до європопейських норм та стандартів.До цього володимирським правоохоронцям доводилося возити затриманих правопорушників у Луцьк, Ковель, Нововолинськ, що, відповідно, тягнуло за собою незручність та фінансові витрати.Загалом на території Волинської області нині діє 4 ізолятори тимчасового тримання. Вони призначені для утримання затриманих та взятих під варту осіб.