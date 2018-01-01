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У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих

У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих
У Володимирі-Волинському працює ізолятор тимчасового тримання.

На відкриття спецустанови прибули начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига, начальник сектору організації діяльності ІТТ в області Олег Стернійчук, начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик, міський голова Петро Саганюк, - інформує ГУНП у Волинській області.

Ізолятор перебував на рекострукції. Після капітального ремонту установу привели у відповідність до європопейських норм та стандартів.

До цього володимирським правоохоронцям доводилося возити затриманих правопорушників у Луцьк, Ковель, Нововолинськ, що, відповідно, тягнуло за собою незручність та фінансові витрати.

Загалом на території Волинської області нині діє 4 ізолятори тимчасового тримання. Вони призначені для утримання затриманих та взятих під варту осіб.

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Теги: Володимир-Волинський, ізолятор
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