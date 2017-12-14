У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО





Тож напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбулися поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави».



Зокрема, вранці 20 липня відбулася панахида та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.



Віддати шану полеглим у боях за визволення Волинської області від нацистських загарбників у роки Другої світової війни, учасникам бойових дій прийшли ветерани, представники влади та небайдужі до трагічних сторінок історії волиняни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 21 липня, на Волині – День визволення області від нацистських загарбників.Тож напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбулися поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави».Зокрема, вранці 20 липня відбулася панахида та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.Віддати шану полеглим у боях за визволення Волинської області від нацистських загарбників у роки Другої світової війни, учасникам бойових дій прийшли ветерани, представники влади та небайдужі до трагічних сторінок історії волиняни.

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