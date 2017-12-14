У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Завтра, 21 липня, на Волині – День визволення області від нацистських загарбників.
Тож напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбулися поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави».
Зокрема, вранці 20 липня відбулася панахида та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.
Віддати шану полеглим у боях за визволення Волинської області від нацистських загарбників у роки Другої світової війни, учасникам бойових дій прийшли ветерани, представники влади та небайдужі до трагічних сторінок історії волиняни.
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Тож напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбулися поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави».
Зокрема, вранці 20 липня відбулася панахида та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.
Віддати шану полеглим у боях за визволення Волинської області від нацистських загарбників у роки Другої світової війни, учасникам бойових дій прийшли ветерани, представники влади та небайдужі до трагічних сторінок історії волиняни.
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