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У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО

У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
Завтра, 21 липня, на Волині – День визволення області від нацистських загарбників.

Тож напередодні пам’ятного дня у Луцьку відбулися поминальні заходи на меморіальному комплексі «Вічної Слави».

Зокрема, вранці 20 липня відбулася панахида та урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.

Віддати шану полеглим у боях за визволення Волинської області від нацистських загарбників у роки Другої світової війни, учасникам бойових дій прийшли ветерани, представники влади та небайдужі до трагічних сторінок історії волиняни.

У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО

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Теги: пам'ятник, покладання квітів, загарбники, річниця, Луцьк
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