У Ковелі чоловік накинувся на знайомого з ножем





Про це повідомили у



Зазначають, що інцидент трапився 19 липня.



У відділення травмпункту Ковельської центральної лікарні із тілесними ушкодженнями доставили 46-річного місцевого жителя.



Після отримання повідомлення про подію, поліцейські з’яcували, що напередодні інциденту потерпілий у власній квартирі розпивав алкоголь із своїм знайомим, як з’ясувалося 28-річним ковельчанином. Після чергової чарки, між чоловіками розпочалася сварка, під час якої гість вдарив господаря ножем. Потерпілого госпіталізували.



З цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.



Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.

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