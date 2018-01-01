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У Ковелі чоловік накинувся на знайомого з ножем

У Ковелі чоловік накинувся на знайомого з ножем
У Ковелі затримали чоловіка, який вдарив ножем свого знайомого.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Зазначають, що інцидент трапився 19 липня.

У відділення травмпункту Ковельської центральної лікарні із тілесними ушкодженнями доставили 46-річного місцевого жителя.

Після отримання повідомлення про подію, поліцейські з’яcували, що напередодні інциденту потерпілий у власній квартирі розпивав алкоголь із своїм знайомим, як з’ясувалося 28-річним ковельчанином. Після чергової чарки, між чоловіками розпочалася сварка, під час якої гість вдарив господаря ножем. Потерпілого госпіталізували.

З цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ.

Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ніж, Ковель, злочин, поліція
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