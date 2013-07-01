MONATIK і Надя Дорофєєва в купальнику прикрасили обкладинку відомого глянцю





Спільний кліп Monatik і Наді Дорофєєвої на сингл «Глибоко ...» за добу набрав перший мільйон переглядів, а в соціальних мережах артистів вже називають дуетом року, - пише



Їх гастрольний графік розписаний по хвилинах. Та все ж Monatik і Надю Дорофєєву розпитали про всі подробиці і секрети знімального процесу.



Як зізнався Monatik, локація для зйомки - справді захоплююче місце:



«Це центр мистецтв, де проводяться фестивалі, конкурси, конференції, покази мод. Карден стверджує, що перебування в таких інтер'єрах сприяє розвитку творчих задумів».



Надя Дорофєєва розповіла, що фотосесія на найвідомішій вулиці Канн стала для артистів непростим завданням:



«За задумом я повинна була фотографуватися в купальнику, але до останнього соромилася зняти халат - навколо нас було безліч людей. Але, нагадавши самій собі: «Надя, ти ж професіонал», взяла себе в руки. Сказати, що на нас звертали увагу, значить, нічого не сказати! Дімі добре, він хоча б в костюмі! А поруч напівгола я, щосили робить впевнений вигляд (сміється)».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцька Monatik і солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва стали головними героями обкладинки спеціального французького номера Viva.Спільний кліп Monatik і Наді Дорофєєвої на сингл «Глибоко ...» за добу набрав перший мільйон переглядів, а в соціальних мережах артистів вже називають дуетом року, - пише Viva Їх гастрольний графік розписаний по хвилинах. Та все ж Monatik і Надю Дорофєєву розпитали про всі подробиці і секрети знімального процесу.Як зізнався Monatik, локація для зйомки - справді захоплююче місце:«Це центр мистецтв, де проводяться фестивалі, конкурси, конференції, покази мод. Карден стверджує, що перебування в таких інтер'єрах сприяє розвитку творчих задумів».Надя Дорофєєва розповіла, що фотосесія на найвідомішій вулиці Канн стала для артистів непростим завданням:«За задумом я повинна була фотографуватися в купальнику, але до останнього соромилася зняти халат - навколо нас було безліч людей. Але, нагадавши самій собі: «Надя, ти ж професіонал», взяла себе в руки. Сказати, що на нас звертали увагу, значить, нічого не сказати! Дімі добре, він хоча б в костюмі! А поруч напівгола я, щосили робить впевнений вигляд (сміється)».

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