Зробимо Україну квітучою: у селі під Луцьком для соняшників розчистили узбіччя
Сьогодні, 10:58
Молодь із Княгининівської ОТГ розчистила узбіччя дороги, аби там могли рости соняшники.
Про це у мережі Facebook написала очільниця Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Активні млоді люди почистили від бур'янів узбіччя дороги М19 в селі Княгининок, щоб дати можливість вирости соняшникам, які посадив Василь Рижук.
"Просили не називати їх імена, але я дуже рада, що не тільки мені хочеться бачити нашу громаду квітучою, чистою і креативною. Бо з нас почнеться нова Україна!
Дякую вам!!!!", - написал Твердохліб та виклала фото трудівників.
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Про це у мережі Facebook написала очільниця Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
Активні млоді люди почистили від бур'янів узбіччя дороги М19 в селі Княгининок, щоб дати можливість вирости соняшникам, які посадив Василь Рижук.
"Просили не називати їх імена, але я дуже рада, що не тільки мені хочеться бачити нашу громаду квітучою, чистою і креативною. Бо з нас почнеться нова Україна!
Дякую вам!!!!", - написал Твердохліб та виклала фото трудівників.
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