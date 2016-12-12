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Зробимо Україну квітучою: у селі під Луцьком для соняшників розчистили узбіччя

Зробимо Україну квітучою: у селі під Луцьком для соняшників розчистили узбіччя
Молодь із Княгининівської ОТГ розчистила узбіччя дороги, аби там могли рости соняшники.

Про це у мережі Facebook написала очільниця Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

Активні млоді люди почистили від бур'янів узбіччя дороги М19 в селі Княгининок, щоб дати можливість вирости соняшникам, які посадив Василь Рижук.

"Просили не називати їх імена, але я дуже рада, що не тільки мені хочеться бачити нашу громаду квітучою, чистою і креативною. Бо з нас почнеться нова Україна!
Дякую вам!!!!", - написал Твердохліб та виклала фото трудівників.

Зробимо Україну квітучою: у селі під Луцьком для соняшників розчистили узбіччя
Зробимо Україну квітучою: у селі під Луцьком для соняшників розчистили узбіччя

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Теги: Княгининок, Олена Твердохліб, квіти
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