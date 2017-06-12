З'явився наказ про закриття шахти в Нововолинську





Про це повідомив керівник профспілки шахти №9 Василь Гура, - інформує



Йдеться про наказ «Про виконання заходів з реорганізації ДП «Волиньвугілля» шляхом виділу ВП «Шахта №9 “Нововолинська”», затверджений наказом Міненерговугілля №550.



В.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк 17-го липня підписав наказ, в якому вимагається від директора шахти №9 Володимира Юрківа скласти та надати ДП «Волиньвугілля» розподільчий баланс станом на 30.06.2018 в термін до 20-го липня, надати акти прийому-передачі майна в термін до 19-го липня та надати акти прийому-передачі інших активів та пасивів підприємства в термін до 20-го липня. Контроль за виконанням даного наказу залишається за Пилипюком.





За словами Гури це означає, що згідно 550-го наказу 9-та шахта переходить в реструктуризацію, тобто в третю групу, що означає закриття.



Шахту передають на ліквідацію. На думку керівника профспілки шахти №9, Пилипюк поставлений “генералом” ДП «Волиньвугілля» самим паном Венгриним для того, щоб 9-ту шахту – ліквідувати.



«На даний момент все це йде до того, щоб зняти директора шахти №9 Юрківа та поставити підконтрольного для Венгрина директора – Танчева. Ціна питання, неофіційно, 60 мільйонів гривень, які вони хочуть вибити для ремонту відремонтованого комплексу і 30 секцій, щоб забрати з 9-ї шахти на шахту «Бужанську» і зарядити лаву. Ситуація на шахті «Бужанській» така: просуваються лавою 10-15 метрів в місяць, цього вистачить на серпень-вересень, а нова лава з швидкістю просування проходки буде готова через 7-8 місяців», – зазначає Гура.



Василь Гура повідомив, що в березні цього року дирекція ДП «Волиньвугілля» несвоєчасно подала документи на продовження дозволу на видобуток корисних копалин. З 1-го серпня закінчується ліцензія на видобуток вугілля для шахти №9 та «Бужанської». За його словами, генеральний директор Пилипюк не дає інформації про ліцензію.



Дії з ліквідації шахти №9 почались ще в 2011 році. Тоді директор копальні Лопушанський і директор шахтоуправління «Нововолинське» Онопрієнко та генеральний директор Костик підписали протокол щодо стану підготовки шахт до ліквідації, де вирішили підготувати проект завдання на виконання ТЕО недоцільності подальшої роботи нововолинських шахт №9, №1 та №5, з урахуванням відпрацювання підготовлених запасів.







Разом з тим, 20-го липня цього року був складений протокол, в якому розглянули геолого-економічну оцінку запасів вугілля пластів на полях шахти №9. В протоколі зазначено, що при видобутку 116 тисяч тонн вугілля в рік, 9-та шахта може працювати ще 13,3 роки. Дослідивши подані матеріали ТЕО, експертиза зазначала, що економічна ефективність роботи шахти «№9 Нововолинська» є доведеною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 17-го липня є наказ про закриття нововолинської шахти №9, однак працівники кажуть, що згідно із дослідженнями, вона може працювати ще понад 13 років.Про це повідомив керівник профспілки шахти №9, - інформує БУГ. Йдеться про наказ «Про виконання заходів з реорганізації ДП «Волиньвугілля» шляхом виділу ВП «Шахта №9 “Нововолинська”», затверджений наказом Міненерговугілля №550.В.о. генерального директора ДП «Волиньвугілля»17-го липня підписав наказ, в якому вимагається від директора шахти №9скласти та надати ДП «Волиньвугілля» розподільчий баланс станом на 30.06.2018 в термін до 20-го липня, надати акти прийому-передачі майна в термін до 19-го липня та надати акти прийому-передачі інших активів та пасивів підприємства в термін до 20-го липня. Контроль за виконанням даного наказу залишається за Пилипюком.За словами Гури це означає, що згідно 550-го наказу 9-та шахта переходить в реструктуризацію, тобто в третю групу, що означає закриття.Шахту передають на ліквідацію. На думку керівника профспілки шахти №9, Пилипюк поставлений “генералом” ДП «Волиньвугілля» самим паном Венгриним для того, щоб 9-ту шахту – ліквідувати.«На даний момент все це йде до того, щоб зняти директора шахти №9 Юрківа та поставити підконтрольного для Венгрина директора – Танчева. Ціна питання, неофіційно, 60 мільйонів гривень, які вони хочуть вибити для ремонту відремонтованого комплексу і 30 секцій, щоб забрати з 9-ї шахти на шахту «Бужанську» і зарядити лаву. Ситуація на шахті «Бужанській» така: просуваються лавою 10-15 метрів в місяць, цього вистачить на серпень-вересень, а нова лава з швидкістю просування проходки буде готова через 7-8 місяців», – зазначає Гура.Василь Гура повідомив, що в березні цього року дирекція ДП «Волиньвугілля» несвоєчасно подала документи на продовження дозволу на видобуток корисних копалин. З 1-го серпня закінчується ліцензія на видобуток вугілля для шахти №9 та «Бужанської». За його словами, генеральний директор Пилипюк не дає інформації про ліцензію.Дії з ліквідації шахти №9 почались ще в 2011 році. Тоді директор копальні Лопушанський і директор шахтоуправління «Нововолинське» Онопрієнко та генеральний директор Костик підписали протокол щодо стану підготовки шахт до ліквідації, де вирішили підготувати проект завдання на виконання ТЕО недоцільності подальшої роботи нововолинських шахт №9, №1 та №5, з урахуванням відпрацювання підготовлених запасів.Разом з тим, 20-го липня цього року був складений протокол, в якому розглянули геолого-економічну оцінку запасів вугілля пластів на полях шахти №9. В протоколі зазначено, що при видобутку 116 тисяч тонн вугілля в рік, 9-та шахта може працювати ще 13,3 роки. Дослідивши подані матеріали ТЕО, експертиза зазначала, що економічна ефективність роботи шахти «№9 Нововолинська» є доведеною.

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