Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО

У Луцьку запустили мобільний додаток для туристів.Про це повідомили в Управлінні туризму та промоції міста Луцька.Для того, аби перебування туристів у Луцьку було комфортнішим, а життя лучан цікавішим — працює туристичний мобільний додаток «Луцьк. Мобільний додаток нашого міста», який функціонує на платформах Android та iOS.«У ньому вся необхідна туристам, а часто і лучанам, інформація, доступна українською, англійською і польською мовами», - пишуть у прес-службі управління.Зазначають, що у додатку зібррали та структуризували масу корисних даних про історію Луцька, його архітектуру, культуру, музеї, цікаві заходи, які відбуватимуться у місті, а ще: інтерактивна мапа міста, каталог закладів проживання (готелі, мотелі і хостели) і харчування (ресторани, кафе, бари, кондитерські і кав’ярні).Додаток можна завантажити