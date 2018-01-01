Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцьку запустили мобільний додаток для туристів.
Про це повідомили в Управлінні туризму та промоції міста Луцька.
Для того, аби перебування туристів у Луцьку було комфортнішим, а життя лучан цікавішим — працює туристичний мобільний додаток «Луцьк. Мобільний додаток нашого міста», який функціонує на платформах Android та iOS.
«У ньому вся необхідна туристам, а часто і лучанам, інформація, доступна українською, англійською і польською мовами», - пишуть у прес-службі управління.
Зазначають, що у додатку зібррали та структуризували масу корисних даних про історію Луцька, його архітектуру, культуру, музеї, цікаві заходи, які відбуватимуться у місті, а ще: інтерактивна мапа міста, каталог закладів проживання (готелі, мотелі і хостели) і харчування (ресторани, кафе, бари, кондитерські і кав’ярні).
Додаток можна завантажити за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в Управлінні туризму та промоції міста Луцька.
Для того, аби перебування туристів у Луцьку було комфортнішим, а життя лучан цікавішим — працює туристичний мобільний додаток «Луцьк. Мобільний додаток нашого міста», який функціонує на платформах Android та iOS.
«У ньому вся необхідна туристам, а часто і лучанам, інформація, доступна українською, англійською і польською мовами», - пишуть у прес-службі управління.
Зазначають, що у додатку зібррали та структуризували масу корисних даних про історію Луцька, його архітектуру, культуру, музеї, цікаві заходи, які відбуватимуться у місті, а ще: інтерактивна мапа міста, каталог закладів проживання (готелі, мотелі і хостели) і харчування (ресторани, кафе, бари, кондитерські і кав’ярні).
Додаток можна завантажити за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А навіщо додатку доступ до тел.книги, дзвінків (просить при встановленні)?
Останні новини
Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі в Україні
Сьогодні, 17:27
У річку на Волині викинули рештки тварин. ФОТО 18+
Сьогодні, 17:24
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Лежав посеред клубу: на Гряді чоловік напився до втрати пам'яті
Сьогодні, 16:47
На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт
Сьогодні, 16:43