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Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО

Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
У Луцьку запустили мобільний додаток для туристів.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоції міста Луцька.

Для того, аби перебування туристів у Луцьку було комфортнішим, а життя лучан цікавішим — працює туристичний мобільний додаток «Луцьк. Мобільний додаток нашого міста», який функціонує на платформах Android та iOS.

«У ньому вся необхідна туристам, а часто і лучанам, інформація, доступна українською, англійською і польською мовами», - пишуть у прес-службі управління.

Зазначають, що у додатку зібррали та структуризували масу корисних даних про історію Луцька, його архітектуру, культуру, музеї, цікаві заходи, які відбуватимуться у місті, а ще: інтерактивна мапа міста, каталог закладів проживання (готелі, мотелі і хостели) і харчування (ресторани, кафе, бари, кондитерські і кав’ярні).

Додаток можна завантажити за посиланням.
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО

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Теги: додаток, Луцьк, туризм, мобільний, вибір редактора
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А навіщо додатку доступ до тел.книги, дзвінків (просить при встановленні)?
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