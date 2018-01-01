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Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України

Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України
У Чернівцях минув чемпіонат України з велосипедного спорту.

Про це повідомили у відділі питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.

Зазначають, що турнір відбувся з 19 по 21 липня.

Дисципліни: крос-кантрі, елімінатор (серед усіх вагових категорій) з велосипедного спорту (маунтенбайк).

На цих змаганнях успішно виступили волинські велогонщиці, а саме:

- Яна Беломоіна – 1 місце серед жінок на дистанції крос-кантрі;
- Ірина Шиманська – 3 місце серед дівчат на дистанції крос-кантрі, 2 місце серед дівчат на дистанції елімінатор;
- Валерія Іосенко – 2 місце серед дівчат на дистанції крос-кантрі, 3 місце серед дівчат на дистанції елімінатор;
- Олександра Логвинюк – 2 місце серед юніорок на дистанції крос-кантрі;

Тренери-викладачі спортсменок – Ковальов В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.

Чемпіонат був основним відбірковим турніром на кубок світу з
велосипедного спорту (маунтенбайк), який відбудеться 07 серпня цього року в Канаді та на чемпіонат Європи з велосипедного спорту (маунтенбайк), який пройде 26-29 липня у Австрії.

Завдяки високим результатам на чемпіонаті України – на кубку світу з велосипедного спорту (маунтенбайк) виступить Яна Беломоіна, а в чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (маунтенбайк) візьме участь Олександра Логвінюк.

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Теги: велоспорт, спорт, Україна, Яна Беломоіна
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