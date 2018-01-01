Волинські велогонщиці вибороли медалі на чемпіонаті України

У Чернівцях минув чемпіонат України з велосипедного спорту.Про це повідомили у відділі питань фізичної культури та спорту Волинської ОДА.Зазначають, що турнір відбувся з 19 по 21 липня.Дисципліни: крос-кантрі, елімінатор (серед усіх вагових категорій) з велосипедного спорту (маунтенбайк).На цих змаганнях успішно виступили волинські велогонщиці, а саме:– 1 місце серед жінок на дистанції крос-кантрі;– 3 місце серед дівчат на дистанції крос-кантрі, 2 місце серед дівчат на дистанції елімінатор;– 2 місце серед дівчат на дистанції крос-кантрі, 3 місце серед дівчат на дистанції елімінатор;– 2 місце серед юніорок на дистанції крос-кантрі;Тренери-викладачі спортсменок –таЧемпіонат був основним відбірковим турніром на кубок світу звелосипедного спорту (маунтенбайк), який відбудеться 07 серпня цього року в Канаді та на чемпіонат Європи з велосипедного спорту (маунтенбайк), який пройде 26-29 липня у Австрії.Завдяки високим результатам на чемпіонаті України – на кубку світу з велосипедного спорту (маунтенбайк) виступить Яна Беломоіна, а в чемпіонаті Європи з велосипедного спорту (маунтенбайк) візьме участь Олександра Логвінюк.