На Гряді чоловік протаранив паркан бази відпочинку
Сьогодні, 17:45
В урочищі Гряда Шацького району водій збив паркан і втік з місця події.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Правоохоронці згодом встановили особу водія-правопорушника. Ним виявився 20-річний житель Сокальського району Львівської області.
Він, керуючи автомобілем Opel Vectra, іноземної реєстрації, здійснюючи маневр розвороту протаранив паркан однієї з баз відпочинку, в результаті чого пошкодив дві бетонні плити паркану.
На водія було складено адміністративні протоколи за керування авто без посвідчення водія, за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та за зникнення з місця ДТП.
До слова, водій був тверезий.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Правоохоронці згодом встановили особу водія-правопорушника. Ним виявився 20-річний житель Сокальського району Львівської області.
Він, керуючи автомобілем Opel Vectra, іноземної реєстрації, здійснюючи маневр розвороту протаранив паркан однієї з баз відпочинку, в результаті чого пошкодив дві бетонні плити паркану.
На водія було складено адміністративні протоколи за керування авто без посвідчення водія, за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та за зникнення з місця ДТП.
До слова, водій був тверезий.
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