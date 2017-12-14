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На Гряді чоловік протаранив паркан бази відпочинку

На Гряді чоловік протаранив паркан бази відпочинку
В урочищі Гряда Шацького району водій збив паркан і втік з місця події.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

Правоохоронці згодом встановили особу водія-правопорушника. Ним виявився 20-річний житель Сокальського району Львівської області.

Він, керуючи автомобілем Opel Vectra, іноземної реєстрації, здійснюючи маневр розвороту протаранив паркан однієї з баз відпочинку, в результаті чого пошкодив дві бетонні плити паркану.

На водія було складено адміністративні протоколи за керування авто без посвідчення водія, за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та за зникнення з місця ДТП.

До слова, водій був тверезий.

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Теги: паркан, аварія
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