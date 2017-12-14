На Гряді чоловік протаранив паркан бази відпочинку





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Правоохоронці згодом встановили особу водія-правопорушника. Ним виявився 20-річний житель Сокальського району Львівської області.



Він, керуючи автомобілем Opel Vectra, іноземної реєстрації, здійснюючи маневр розвороту протаранив паркан однієї з баз відпочинку, в результаті чого пошкодив дві бетонні плити паркану.



На водія було складено адміністративні протоколи за керування авто без посвідчення водія, за вчинення дорожньо-транспортної пригоди та за зникнення з місця ДТП.



До слова, водій був тверезий.

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