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На Волині СБУ розслідує приватизацію землі із бурштином

На Волині СБУ розслідує приватизацію землі із бурштином
На Волині працівники СБУ розслідують ситуацію із приватизацією у Маневицькому районі ділянок із покладами бурштину.

Про це йдеться у відповіді прокуратури області, - повідомили у прес-службі облради.

В УСБУ в області розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру в області, які передали у приватну власність 120 земельних ділянок з покладами бурштину на території Маневицького району.

Площа переданих ділянок становить понад 220 га. Цим державним інтересам заподіяні тяжкі наслідки.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.


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Теги: бурштин, Волинь, кримінал, СБУ
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