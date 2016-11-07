На Волині СБУ розслідує приватизацію землі із бурштином





Про це йдеться у відповіді прокуратури області, - повідомили у прес-службі облради.



В УСБУ в області розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру в області, які передали у приватну власність 120 земельних ділянок з покладами бурштину на території Маневицького району.



Площа переданих ділянок становить понад 220 га. Цим державним інтересам заподіяні тяжкі наслідки.



Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.





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