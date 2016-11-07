На Волині СБУ розслідує приватизацію землі із бурштином
Сьогодні, 08:13
На Волині працівники СБУ розслідують ситуацію із приватизацією у Маневицькому районі ділянок із покладами бурштину.
Про це йдеться у відповіді прокуратури області, - повідомили у прес-службі облради.
В УСБУ в області розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру в області, які передали у приватну власність 120 земельних ділянок з покладами бурштину на території Маневицького району.
Площа переданих ділянок становить понад 220 га. Цим державним інтересам заподіяні тяжкі наслідки.
Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.
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Про це йдеться у відповіді прокуратури області, - повідомили у прес-службі облради.
В УСБУ в області розслідується кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ Держгеокадастру в області, які передали у приватну власність 120 земельних ділянок з покладами бурштину на території Маневицького району.
Площа переданих ділянок становить понад 220 га. Цим державним інтересам заподіяні тяжкі наслідки.
Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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