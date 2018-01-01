«Позор і стид», - мешканка села під Луцьком про місцеву дорогу. ФОТО

У селі Липини Луцького району під час дощу повністю заливає дорогу.Про це на своїй сторінці у Facebook написала«Люди, хочу висловити своє обурення про те, як на сьогоднішній день працюють «великі посадовці», які мають людей далеко... Позор і стид!» - пише жінка.Вона зауважує, що було вже безліч звернень та прохань відремонтувати дорогу.«У с. Липини по вул. Ветеранів знаходиться така «краса», раніше названа калюга «Венецією». Там не те, що проїхати неможливо, там пройти нема як...Після дощу, від одного людського забору вода дістає другий. А відразу ж за забором є городи... їх вода також дістає. Що залишається? Плавати? Чому до цього нікому нема діла, тільки обговорюється людьми між собою?» - обурюється Яна Вірко.«Скільки ще чекати вирішення цієї проблеми?» - запитує місцева мешканка.