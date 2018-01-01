«Позор і стид», - мешканка села під Луцьком про місцеву дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:41
У селі Липини Луцького району під час дощу повністю заливає дорогу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Яна Вірко.
«Люди, хочу висловити своє обурення про те, як на сьогоднішній день працюють «великі посадовці», які мають людей далеко... Позор і стид!» - пише жінка.
Вона зауважує, що було вже безліч звернень та прохань відремонтувати дорогу.
«У с. Липини по вул. Ветеранів знаходиться така «краса», раніше названа калюга «Венецією». Там не те, що проїхати неможливо, там пройти нема як...
Після дощу, від одного людського забору вода дістає другий. А відразу ж за забором є городи... їх вода також дістає. Що залишається? Плавати? Чому до цього нікому нема діла, тільки обговорюється людьми між собою?» - обурюється Яна Вірко.
«Скільки ще чекати вирішення цієї проблеми?» - запитує місцева мешканка.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала Яна Вірко.
«Люди, хочу висловити своє обурення про те, як на сьогоднішній день працюють «великі посадовці», які мають людей далеко... Позор і стид!» - пише жінка.
Вона зауважує, що було вже безліч звернень та прохань відремонтувати дорогу.
«У с. Липини по вул. Ветеранів знаходиться така «краса», раніше названа калюга «Венецією». Там не те, що проїхати неможливо, там пройти нема як...
Після дощу, від одного людського забору вода дістає другий. А відразу ж за забором є городи... їх вода також дістає. Що залишається? Плавати? Чому до цього нікому нема діла, тільки обговорюється людьми між собою?» - обурюється Яна Вірко.
«Скільки ще чекати вирішення цієї проблеми?» - запитує місцева мешканка.
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Коментарі 1
Така ж ситуація в с.Боратин Луцького району. По вулиці, що веде до першої пристані не дійти,не доїхати. Літом грязь, зимою сніг. Люди які там живуть переживають незручності кожного дня. Місцевій владі всерівно, хоча дорога веде до пляжу р.Стир, літом там багато відпочивальників, а зимою на Водохреще там святять воду і теж багато бажаючих окунутись в свяченій воді.Головне зробити дорогу "мажорам", а простим людям грошей нема в с/р. Так і живем.
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