Волинян попереджають про грози
Сьогодні, 12:01
В Україні 24 липня вдень пройдуть грози.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС.
"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.
Нагадаємо, що дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.
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Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС.
"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.
Нагадаємо, що дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.
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