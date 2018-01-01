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Волинян попереджають про грози

Волинян попереджають про грози
В Україні 24 липня вдень пройдуть грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, - йдеться на сайті ДСНС.

"Прогнозуємо, що до кінця тижня така погода ще протримається. Температура трошки підвищиться на 3-5 градусів до кінця тижня, буде від 27 до 32, на півдні до +35. Найближчі кілька днів температура буде в межах 23-27 градусів тепла", - повідомили в гідрометцентрі.

Нагадаємо, що дощі в України йтимуть ще до кінця тижня.

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Теги: грози
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