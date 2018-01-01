Покровський сумнівається, що КП «Луцькі ринки» дасть до бюджету десятки мільйонів

Андрій Покровський висловив свої застереження стосовного того, що комунальне підприємство «Луцькі ринки» зможе наповнювати бюджет міста десятками мільйонів гривень.



Про це йшлося під час телепрограми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», - пише



Андрій Покровський зауважив, що усі комунальні підприємства міста за перше півріччя цього року принесли в бюджет 363,5 тисячі гривень.



«Тобто говорити про те, що комунальні підприємства є бюджетонаповнювачем для міста, на сьогодні ми не можемо. Що стосується «Луцьких ринків», то в мене дуже суперечлива думка з цього приводу», – зазначив депутат.



Та пояснив, що під час оренди ринку «Завокзальний» від Волинської облспоживспілки бюджет Луцька поповнювався 4,1 мільйона гривень у рік. Однак, КП «Луцькі ринки» згідно акту постійного користування за користування земельною ділянкою буде сплачувати у 5 разів менше.



«КП – це менеджери, які сидять за столом і роблять обрахунки, фактично – бухгалтери. Комунальне підприємство буде брати на субпідряд прибирання, охорону і все решта. І тому в мене є застереження», – висловив свою думку Андрій Покровський.



Та додав, що весь прибуток може залишатися в КП або в субпідрядників, а бюджет міста матиме тільки за оренду землі, а це значно менша сума.



За словами депутата, про остаточні результати діяльності КП «Луцькі ринки» можна буде говорити лише за рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радивисловив свої застереження стосовного того, що комунальне підприємство «Луцькі ринки» зможе наповнювати бюджет міста десятками мільйонів гривень.Про це йшлося під час телепрограми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», - пише Конкурент Андрій Покровський зауважив, що усі комунальні підприємства міста за перше півріччя цього року принесли в бюджет 363,5 тисячі гривень.«Тобто говорити про те, що комунальні підприємства є бюджетонаповнювачем для міста, на сьогодні ми не можемо. Що стосується «Луцьких ринків», то в мене дуже суперечлива думка з цього приводу», – зазначив депутат.Та пояснив, що під час оренди ринку «Завокзальний» від Волинської облспоживспілки бюджет Луцька поповнювався 4,1 мільйона гривень у рік. Однак, КП «Луцькі ринки» згідно акту постійного користування за користування земельною ділянкою буде сплачувати у 5 разів менше.«КП – це менеджери, які сидять за столом і роблять обрахунки, фактично – бухгалтери. Комунальне підприємство буде брати на субпідряд прибирання, охорону і все решта. І тому в мене є застереження», – висловив свою думку Андрій Покровський.Та додав, що весь прибуток може залишатися в КП або в субпідрядників, а бюджет міста матиме тільки за оренду землі, а це значно менша сума.За словами депутата, про остаточні результати діяльності КП «Луцькі ринки» можна буде говорити лише за рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію