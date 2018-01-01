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«За які заслуги?» - луцький депутат про призначення молодого начальника

«За які заслуги?» - луцький депутат про призначення молодого начальника
Депутат Луцькради Павло Данильчук поцікавився у в.о. міського голови Григорія Пустовіта, за які якості на посаду начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю призначили людину без досвіду роботи.

Про це йшлося під час сесійного засідання 25 липня.

Нагадаємо, на посаду очільника відділу нещодавно призначили Владислава Троця.

Тому Данильчук запитав, за які якості призначили Троця, адже хлопець дуже молодий. Тому цікавив Данильчука і його досвід роботи.

«За які пофесійні заслуги із яким досвідом роботи призначили людину на дуже відповідальну роботу», - спитав Данильчук.

Натомість в.о. міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що Троць – молодий та професійно підкований.

«У нас інших людей, які могли б справитися на цій посаді, не було», - запевнив Пустовіт. Він також зауважив, що досвід – справа наживна, а треба давати «дорогу молодим».

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Теги: Павло Данильчук, кадри, призначення
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Коментарі 2
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От гризе Данильчука, що з ним з таким великим Гуру не радяться
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Так це ж син самого .....
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