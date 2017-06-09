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НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова

НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова
Детективи НАБУ отримали доступ до інформації за абонентськими номерами екс-заступника Луцького міського голови Олександра Рачкова, якого підозрюють у пособництві.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, - повідомляє «Слово і Діло».

Як відомо, детективи НАБУ підозрюють, що Рачков був пособником при передачі неправомірної вигоди обсягом 10 тисяч доларів голові Шацького районного суду Волинської області Наталії Сушик. Досудовим розслідуванням було встановлено, що суддя Сушик одержала хабар за винесення вироку особі з покаранням, не пов'язаним із реальним позбавленням волі.

Під час проведення огляду мобільного телефону Сушик були виявлені записи її телефонних розмов із Рачковим, у тому числі ті, що могли стосуватися обставин скоєння злочину. Крім того, під час огляду встановлено, що заступник мера Луцька користувався двома абонентським номерами. Детективи просили надати доступ до інформації за ними.

Суд клопотання задовольнив.


Нагадаємо, 26 квітня Олександр Рачков написав заяву на звільнення з посади заступника Луцького міського голови та заявив про вихід з політичної партії "Батьківщина".

За день до цього у кабінеті та автомобілі посадовця відбулись обшуки.

Згодом стало відомо, що трьох посадовців міської ради, в тому числі Олександра Рачкова спіймали на хабарі. Чиновники обіцяли узаконити та зареєструвати право власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у Луцьку за 17 тисяч доларів. У день обшуків вони отримали черговий транш - 7 тисяч доларів.

Нещодавно Олександр Рачков змінив стратегію і після власноруч написаної заяви на звільнення з міськради 27 червня подав позов до Волинського окружного адміністративного суду і попросив поновити його на посаді заступника міського голови. Проте суд залишив заяву без руху.

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Теги: Олександр Рачков, кримінал, політика, НАБУ
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