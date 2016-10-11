У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст





Участь у закупівлі взяли п'ять претендентів: ТзОВ "РБП ТРАНС-МОСТ", ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс", дочірнє підприємство "Івано-Франківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", ТОВ "АЛЬМАНАХ-2000" та ТОВ "ПБС".



Капітальний ремонт включає відновлення підходів до мосту, облаштування огородження, ремонт проїжджої частини, тротуарів, заміну дорожніх знаків, оновлення дорожньої розмітки, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, а також посів газонів і висадку зелених насаджень.



Торги виграла фірма "ПБС", яка запропонувала 13 299 000 гривень за виконання робіт.



ТОВ "ПБС" зареєстроване в Івано-Франківську. Основним власником фірми є Іванна Непик. У профілі жінки у мережі Facebook вказано, що вона керує магазином гірськолижного спорядження у "Буковелі".



За інформацією Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ "Ресурсна компанія".



Фірму «ПБС» підозрювали у



Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.



Нещодавно фірма "ПБС" виграла тендер на



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