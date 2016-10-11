вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст

У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст
Івано-франківська фірма "ПБС" виграла тендер на ремонт мосту через річку Стир на вулиці Ковельській у Луцьку.

Участь у закупівлі взяли п'ять претендентів: ТзОВ "РБП ТРАНС-МОСТ", ТзОВ "Луцькавтодор-сервіс", дочірнє підприємство "Івано-Франківський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", ТОВ "АЛЬМАНАХ-2000" та ТОВ "ПБС".
У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст

Капітальний ремонт включає відновлення підходів до мосту, облаштування огородження, ремонт проїжджої частини, тротуарів, заміну дорожніх знаків, оновлення дорожньої розмітки, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення, а також посів газонів і висадку зелених насаджень.

Торги виграла фірма "ПБС", яка запропонувала 13 299 000 гривень за виконання робіт.

ТОВ "ПБС" зареєстроване в Івано-Франківську. Основним власником фірми є Іванна Непик. У профілі жінки у мережі Facebook вказано, що вона керує магазином гірськолижного спорядження у "Буковелі".
У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст
У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст

За інформацією "Наші гроші.Львів", Іванна Непик також є бізнес-партнером Віктора Шевченка, рідного брата екс-гендиректора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка. Разом вони є власниками ТОВ "Ресурсна компанія".

Фірму «ПБС» підозрювали у розкраданні 25 мільйонів гривень під час ремонту Мукачеве-Львів, що мало наслідком численні кримінальні провадження.

Утім, ТОВ «ПБС» виграло тендерів на загальну суму близько 5 мільярдів гривень на ремонт доріг. Більшість із робіт виконали в Івано-Франківській області.

Нещодавно фірма "ПБС" виграла тендер на капітальний ремонт перехрестя вулиці Дубнівської з вулицею Карпенка-Карого у Луцьку. Вартість робіт - 9 950 000 гривень.

Передрук заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, тендер, скандал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:04
У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст
Сьогодні, 10:03
«Капосний циклон»: синоптики розповіли, коли з України відійдуть дощі
Сьогодні, 09:29
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 26 липня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО Не підлягає ремонту: через яму у Луцьку в авто спускає колеса. ФОТО
03 липень, 08:35
Ремонт офісу луцьких муніципалів обійдеться майже у 2 мільйони гривень Ремонт офісу луцьких муніципалів обійдеться майже у 2 мільйони гривень
11 жовтень, 2016, 16:42
За ремонт Палацу учнівської молоді заплатять 4 мільйона гривень За ремонт Палацу учнівської молоді заплатять 4 мільйона гривень
05 червень, 2015, 17:42
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
19 липень, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 0
У Луцьку скандальна «буковельська» фірма за 13 мільйонів відремонтує міст
Сьогодні, 10:03
 0
«Капосний циклон»: синоптики розповіли, коли з України відійдуть дощі
Сьогодні, 09:29
 0
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 26 липня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8