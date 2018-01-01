У Луцьку киянин збив велосипедиста
Сьогодні, 11:07
У Луцьку, на вулиці Ківерцівській, водій легковика збив велосипедиста.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Близько 17 години на вулиці Ківерцівській 26-річний киянин, керуючи автомобілем «Opel Omega», допустив наїзд на велосипедиста, 44-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження.
Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Близько 17 години на вулиці Ківерцівській 26-річний киянин, керуючи автомобілем «Opel Omega», допустив наїзд на велосипедиста, 44-річного лучанина, який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження.
Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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