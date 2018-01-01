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Фільм про трагедію волинянки потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю

Фільм про трагедію волинянки потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю
Документальний фільм «Межа очікування», який зокрема розповідає про історію волинянки Катерини Хом’як, потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю.

Про це повідомляє Громадське. Волинь.

Більше 1400 днів Катерина Хом’як з Волині нічого не знає про долю своїх синів – Дмитра та Володимира, які захищали Україну на Донбасі у складі батальйону «Айдар». Востаннє вона спілкувалась з ними 5 вересня 2014-го. За роки марних пошуків сім’я пережила безліч поневірянь. «Всі кажуть, що ніч коротка. Але для мене і для дружини ніч завжди довга», – говорить батько хлопців.

Ця історія – одна із двох, які лягли в основу документального фільму «Межа очікування». Автором сценарію виступив Сергій Бібік, режисер – Станіслав Цехмістренко.

Стрічка потрапила у шорт-лист 8-го Мадридського міжнародного кінофестивалю у категорії «Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою». Доведеться чекати 7 днів на результат, адже переможців визначатимуть з 21 по 28 липня 2018 року в столиці Іспанії.



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Теги: фільм, Волинь, варте уваги
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