Фільм про трагедію волинянки потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю

Катерини Хом’як, потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю.



Про це повідомляє



Більше 1400 днів Катерина Хом’як з Волині нічого не знає про долю своїх синів – Дмитра та Володимира, які захищали Україну на Донбасі у складі батальйону «Айдар». Востаннє вона спілкувалась з ними 5 вересня 2014-го. За роки марних пошуків сім’я пережила безліч поневірянь. «Всі кажуть, що ніч коротка. Але для мене і для дружини ніч завжди довга», – говорить батько хлопців.



Ця історія – одна із двох, які лягли в основу документального фільму «Межа очікування». Автором сценарію виступив Сергій Бібік, режисер – Станіслав Цехмістренко.



Стрічка потрапила у шорт-лист 8-го Мадридського міжнародного кінофестивалю у категорії «Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою». Доведеться чекати 7 днів на результат, адже переможців визначатимуть з 21 по 28 липня 2018 року в столиці Іспанії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Документальний фільм «Межа очікування», який зокрема розповідає про історію волинянки, потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю.Про це повідомляє Громадське. Волинь Більше 1400 днів Катерина Хом’як з Волині нічого не знає про долю своїх синів –та, які захищали Україну на Донбасі у складі батальйону «Айдар». Востаннє вона спілкувалась з ними 5 вересня 2014-го. За роки марних пошуків сім’я пережила безліч поневірянь. «Всі кажуть, що ніч коротка. Але для мене і для дружини ніч завжди довга», – говорить батько хлопців.Ця історія – одна із двох, які лягли в основу документального фільму «Межа очікування». Автором сценарію виступив, режисер –Стрічка потрапила у шорт-лист 8-го Мадридського міжнародного кінофестивалю у категорії «Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою». Доведеться чекати 7 днів на результат, адже переможців визначатимуть з 21 по 28 липня 2018 року в столиці Іспанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію