Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:44
У селі Рованці Луцького району Volkswagen Transporter збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок травм чоловік загинув.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у четвер, 26 липня, близько 23 години.
На вулиці Об’їзна у селі Рованці Луцького району «Volkswagen Transporter» збив пішохода.
За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода, 21-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
У результаті автопригоди пішохід загинув.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у четвер, 26 липня, близько 23 години.
На вулиці Об’їзна у селі Рованці Луцького району «Volkswagen Transporter» збив пішохода.
За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода, 21-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
У результаті автопригоди пішохід загинув.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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