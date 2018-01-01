Під Луцьком бус на смерть збив пішохода





Про це повідомили у



Інцидент трапився у четвер, 26 липня, близько 23 години.



На вулиці Об’їзна у селі Рованці Луцького району «Volkswagen Transporter» збив пішохода.



За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода, 21-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.



У результаті автопригоди пішохід загинув.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.



Досудове розслідування триває.

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