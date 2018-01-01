вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком бус на смерть збив пішохода

Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
У селі Рованці Луцького району Volkswagen Transporter збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок травм чоловік загинув.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився у четвер, 26 липня, близько 23 години.

На вулиці Об’їзна у селі Рованці Луцького району «Volkswagen Transporter» збив пішохода.

За кермом автомобіля перебував 19-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода, 21-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

У результаті автопригоди пішохід загинув.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 та ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України відповідно.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Сьогодні, 11:20
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:44
У Луцьку діти змушені йти до школи через зарослі борщівника. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Фотограф показав, як сходить сонце над Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
У селі під Луцьком через аварію авто злетіло з дороги. ФОТО. ОНОВЛЕНО У селі під Луцьком через аварію авто злетіло з дороги. ФОТО. ОНОВЛЕНО
10 травень, 14:49
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
26 липень, 14:56
У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
26 липень, 12:12
У Луцьку киянин збив велосипедиста У Луцьку киянин збив велосипедиста
26 липень, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
Сьогодні, 11:27
 0
Втікали від вогню через вікно: багатодітна сім’я з Волині лишилася без даху над головою
Сьогодні, 11:20
 0
У Рівному після зливи затопило місто. ФОТО
Сьогодні, 10:57
 0
Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
Сьогодні, 10:44
 0
У Луцьку діти змушені йти до школи через зарослі борщівника. ФОТО
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8